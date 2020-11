Defektes Bauteil in Sojus-Trägerrakete auf Kosmodrom Kourou entdeckt – Roskosmos-Сhef

Einige Tage vor dem Start einer Rakete des Typs „Sojus-ST-A“ von dem Raumfahrtzentrum Guayana ist in der Trägerrakete ein defektes Bauteil entdeckt worden. Dies bestätigte der Chef der russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos Dmitri Rogosin am Dienstag.

Das Qualitätskontrollsystem habe den Fehler rechtzeitig erkannt, teilte Rogosin via Facebook mit.

„Schlecht wäre es, wenn das ‚defekte Ventil‘ mit der Rakete davonfliegen und als ein Haufen Metallwrack zur Erde zurückkehren würde. Fehlproduktionen gibt es überall immer wieder, aber bei unserer Arbeit kommt sie teuer zu stehen. Das Gute daran ist, dass das schlecht gefertigte Bauteil durch das Qualitätskontrollsystem rechtzeitig erkannt worden ist“, äußerte er. „Aber im Allgemeinen stelle ich einen starken Rückgang bei der Verantwortung und der Qualität der Arbeit von Zulieferern fest“, fügte er hinzu.

Entscheidung über Start soll innerhalb von 24 Stunden getroffen werden

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur RIA Novosti unter Verweis auf eine Quelle in der Weltraumindustrie berichtet, dass bei der Vorbereitung auf den Start einer Rakete Sojus-ST-A einan einem ihrer Seitenblöcke entdeckt worden sei. Das fehlerhafte Ventil solle durch ein Ersatzteil von einer anderen Rakete ersetzt werden, teilte die Quelle am Montag mit. Der Start der betroffenen Rakete solle, wie geplant, am 29. November stattfinden. Zudem sollten alle Sojus-Raketen in verschiedenen Weltraumbahnhöfen überprüft werden.

Laut Rogosin soll nun die Entscheidung über die Zulassung der „Sojus-ST-A“-Rakete zum Start innerhalb von 24 Stunden getroffen werden.

Sojus-ST-A soll VAE-Aufklärungssatellit auf Erdumlaufbahn bringen

Die Sojus-Trägerrakete, in der ein fehlerhaftes Ventil entdeckt worden war, soll den Erdbeobachtungssatelliten Falcon Eye-2, der in Europa im Auftrag des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate hergestellt wurde, in den Orbit bringen.

Der Vorgänger - der Erdbeobachtungs- und Aufklärungssatellit Falcon Eye-1 - war beim Fehlstart einer italienischen Trägerrakete Vega im Juli 2019 zerstört worden.

Der Start des Satelliten Falcon Eye-2 war für Anfang März geplant, wurde aber wegen Problemen mit der Raketenoberstufe „Fregat-M“ verschoben. Mitte März wurde das Kosmodrom Kourou jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie vorübergehend stillgelegt, sodass der Start auf September verschoben wurde. Später traten auch Probleme bei der Reserve-Raketenoberstufe auf, sodass der Start auf November verschoben wurde.

asch/sna/ae