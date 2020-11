Thüringen klagt gegen Bund wegen Kosten für DDR-Umweltschäden

Thüringen will mit einer Klage eine Bundesbeteiligung an den hohen Kosten für die Sanierung von Umweltschäden ehemaliger Treuhandbetriebe erreichen. Wie der Umweltstaatssekretär Olaf Möller am Dienstag sagte, geht es dabei vor allem um die jährlichen Millionenzahlungen für die Sicherung alter Kali-Bergwerke in Thüringen.