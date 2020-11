Deutscher Regisseur zeigt auf YouTube vielfältiges Russland - und es ist atemberaubend schön

Der in München lebende Regisseur Vincent Urban hat auf YouTube einen Kurzfilm über Russland veröffentlicht, der eine sechsminütige Reise durch dessen fantastische Landschaften, kontrastierende Kulturen und turbulente Geschichte zeigt.

Es sei auch eine Erkundung der verschiedensten Standpunkte und Erwartungen, die man in einem Reisefilm über ein mysteriöses Land voller Stereotypen anwenden könne, schreibt Urban auf Facebook. Zwar dauert das Video nur sechs Minuten, doch es brauchte fast zwei Jahre und Reisen nach Moskau, Sankt Petersburg, Murmansk, Salechard, zum Baikal und auf Kamtschatka.

Das Video beinhaltet Aufnahmen von atemberaubenden Landschaften des Baikalsees, Ballett, Fußball im Wald und Hockey, orthodoxe Kirchen bzw. Driften in Autos der sowjetischen Marke „Schiguli“ und Wodka und alles, was Ausländer über Russland wissen und nicht einmal wissen. So wird Russland aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt, begleitet von dem auf eine moderne Weise bearbeiteten Kosakenlied „Poljuschko-Polje“.

Die russischen Zuschauer bedanken sich mittlerweile bei dem Regisseur auf YouTube und Facebook etwa für das „Meisterwerk, das mein ganzes Leben in sechs Minuten durch Emotionen, ferne Erinnerungen, Geräusche, Gesichter von Menschen und besuchte Orte widerspiegelt“, und erhoffen sich, dass nicht nur die Russen, sondern Menschen in der ganzen Land dieses Russland sehen würden - nicht das gesamte, aber das schöne.

