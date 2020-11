Viele Tote und Verletzte nach Bombenanschlag in Afghanistan

Bei mehreren Bombenexplosionen in einer der ruhigsten Provinzen Afghanistans sind mindestens 14 Menschen getötet worden. Bei dem Anschlag auf einem Markt in Bamian in der gleichnamigen Provinz seien 45 weitere Menschen verletzt worden, teilte das Innenministerium in Kabul nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit.