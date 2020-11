Beratungen über schärfere Corona-Regeln, Verlängerung des Lockdowns schwächt die Konjunktur nicht

Beratungen über schärfere Corona-Regeln; Zahl rechtsextremistischer Angriffe deutlich gestiegen; Verlängerung des Lockdowns schwächt die Konjunktur nicht; Macron lockert Corona-Beschränkungen in Frankreich; Biden betont Führungsanspruch von Amerika in der Welt; Grüne wollen klare Perspektiven bis in das Frühjahr

Beratungen über schärfere Corona-Regeln

Deutschland stehen in der Corona-Pandemie weitere Wochen des Teil-Lockdowns bevor - allerdings mit Lockerungen über Weihnachten. Davor werden Kontaktbeschränkungen und andere Maßnahmen sogar nochmals verschärft, um das Infektionsrisiko während der Feiertage so weit wie möglich zu senken. Das zeichnet sich vor den Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Pandemie an diesem Mittwoch ab. Dazu schalten sich Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Nachmittag in einer Video-Konferenz zusammen. Ob Lockerungen auch an Silvester gelten, ist aber noch fraglich. Unklar ist auch, ob Restaurants und Hotels über die Feiertage und über den Jahreswechsel wieder öffnen dürfen.

Zahl rechtsextremistischer Angriffe deutlich gestiegen

Rechtsextremistische Angriffe haben einer internationalen Studie zufolge in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. In Nordamerika, Westeuropa und Ozeanien sei die Zahl dieser Taten seit 2014 um 250 Prozent angestiegen, stellten die Forscher des jährlichen Global Terrorism Index fest, den das Institute for Economics and Peace heute in London vorstellte.

Verlängerung des Lockdowns schwächt die Konjunktur nicht

Eine Verlängerung der bisherigen Maßnahmen über den November hinaus wird die Konjunkturaussichten in Deutschland nicht weiter beeinträchtigen.

Macron lockert Corona-Beschränkungen in Frankreich

Davon geht der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aus. Bei der Prognose im Jahresgutachten sei bereits berücksichtigt worden, dass die im November geltenden Beschränkungen über den Winter in gewisser Weise fortbestehen, sagte der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“. Daher bestehe derzeit kein Grund, von der Prognose abzuweichen, wenn die Restriktionen nicht verschärft werden, etwa Schulschließungen einsetzen oder Wertschöpfungsketten unterbrochen werden könnten.

Angesichts einer verbesserten Corona-Lage hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erste Lockerungen der strengen Beschränkungen im Land angekündigt. Der Höhepunkt der zweiten Welle sei vorbei, sagte Macron bei einer TV-Ansprache. Die Bemühungen hätten sich ausgezahlt - man müsse diese aber nun fortsetzen. Einzelhandelsgeschäfte, die bisher geschlossen waren, könnten von diesem Wochenende an wieder öffnen, sagte Macron. Bürger müssen zwar weiter Bescheinigungen ausfüllen, wenn sie auf die Straße gehen. Seit Ende Oktober dürfen die Menschen nur mit triftigem Grund das Haus verlassen. Allerdings seien Spaziergänge und Sport ab dem Wochenende in einem Radius von 20 Kilometern für drei Stunden erlaubt.

Biden betont Führungsanspruch von Amerika in der Welt

Der designierte US-Präsident Joe Biden und seine Kandidaten für außen- und sicherheitspolitische Schlüsselposten in der künftigen Regierung haben den Führungsanspruch von Amerika in der Welt betont. Es sei ein Team, das die Tatsache spiegele, dass Amerika zurück sei, bereit, die Welt anzuführen, statt sich aus ihr zurückzuziehen, sagte Biden in Wilmington in klarer Anspielung auf den Kurs der USA unter der Regierung des Republikaners Donald Trump. Mit seiner künftigen Regierungsmannschaft sei Amerika bereit, den Gegnern entgegenzutreten, statt die Verbündeten zurückzuweisen, bereit, für die Werte einzutreten.

Grüne wollen klare Perspektiven bis in das Frühjahr

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, hat vor der Bund-Länder-Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel eine längerfristige Strategie gegen die Pandemie angemahnt. Das ergibt sich aus einem Forderungskatalog, der dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ vorliegt. Bund und Länder dürften nicht wieder nur auf Sicht fahren, ein Plan für ein paar Wochen reiche nicht. Es brauche eine klare Perspektive bis in das Frühjahr. Ein entsprechender Stufenplan solle nicht von der Politik allein vorgegeben werden, sondern von einem interdisziplinären Pandemierat. Sie fordert ferner, dass die Bundesregierung Eltern in der Krise nicht wieder so alleine lassen dürfe wie im Frühjahr. Sollten Schulen oder Kitas geschlossen werden müssen, müsste es eine Betreuungsgarantie geben für alle, die diese Unterstützung brauchen. Zugleich müssten Risikogruppen eingebunden und dürften nicht ausgeschlossen werden.

