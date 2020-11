Israelische Armee greift Vorort von Damaskus an

Israel hat einen Luftangriff von den Golanhöhen aus in Richtung Süden der syrischen Provinz Damaskus ausgeführt. Dies geht aus einer Mitteilung der syrischen Armee hervor.

Der Luftschlag wurde demnach um 23.50 Uhr Ortszeit (22:50 MEZ) am Dienstag versetzt. Nach Informationen der syrischen Zeitung „Al-Watan“ war das Ziel des Schlages eine Höhe, die südlich der Provinz al-Quneitra liegt.

Nach Angaben des syrischen Militärs verursachte der Luftangriff materielle Schäden. Die syrische Flugabwehr habe einige Schläge abgewehrt.

Syrien und Israel, die sich seit ihrer Gründung im Krieg gegeneinander befinden, unterhalten keine diplomatischen Beziehungen. Die beiden Staaten beanspruchen die Golanhöhen, deren Status zum Grund eines langjährigen Territorialkonflikts wurde.

Das israelische Militär hatte mehrmals Einrichtungen in Syrien angegriffen. Damit wolle man verhindern, dass moderne Waffen in die Hände der Feinde geraten, argumentierte die israelische Armee. Darunter wird vor allem die libanesische militante schiitische Bewegung Hisbollah gemeint, die in der Region auf der Seite von Baschar Al-Assad kämpft und von Teheran kontrolliert wird.

In der vergangenen Woche hatten die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte einen Schlag gegen das syrische Militär und die Al-Quds-Spezialeinheiten der iranischen Revolutionsgarden im Gebiet von Damaskus gemeldet.

