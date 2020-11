Russland: Achtjähriger greift Mitschüler mit Messer an

Der Vorfall habe sich am Dienstagabend in der Stadt Juschno-Sachalinsk zugetragen, teilte die regionale Filiale des Russischen Ermittlungskomitees am Mittwoch mit, die zu dem Fall ermittelt.

Nach Angaben der Strafverfolger war ein Achtjähriger bei einem Schulkameraden zu Besuch, als dessen Eltern nicht zu Hause waren. Die Jungen hätten ein Computerspiel gespielt, währenddessen es zu einem Konflikt zwischen den beiden gekommen sei. Dabei habe der Gast dem Gastgeber mindestens viermal in die Brust gestochen.

„Der Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht und operiert.“

Wie Sputnik am Mittwoch aus informierten Kreisen erfuhr, schwebt das Opfer immer noch in Lebensgefahr.

Das Ermittlungskomitee ist wegen „vorsätzlicher lebensgefährlicher Verletzung der Gesundheit eines Minderjährigen“ im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft will unterdessen prüfen, wie Lehrer und Polizisten ihren gesetzlichen Aufgaben zur Vorbeugung von Kriminalität unter Jugendlichen nachgekommen sind.

