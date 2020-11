Mann in South Carolina gesteht Verschwörung zur Unterstützung von IS-Terroranschlägen

Demnach bekannte sich der 34-jährige Kristopher Sean Matthews (alias Ali Jibreel) am Dienstag in San Antonio schuldig in Bezug auf eine Anklage wegen der Verschwörung zur materiellen Unterstützung des IS. Dies teilten der stellvertretende Generalstaatsanwalt für nationale Sicherheit John C. Demers, der US-Staatsanwalt Gregg N. Sofer für den Western District des US-Bundesstaats Texas und der zuständige FBI-Sonderagent Christopher Combs mit.

Matthews habe zugegeben, dass er sich seit Mai 2019 mit dem 22-jährigen Jaylyn Christopher Molina (alias Abdur Rahim) aus der Ortschaft Cost, US-Bundesstaat Texas, verschworen hatte, Informationen über die Bombenherstellung für in- und ausländische Angriffe im Namen des IS auszutauschen und andere Personen zur Unterstützung des IS zu radikalisieren und anzuwerben.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP gestand Matthews, Anschläge, unter anderem auf das Weiße Haus und den Wolkenkratzer Trump Tower in New York City, geplant zu haben.

Matthews drohen bis zu 20 Jahre Haft. Zu seiner Verurteilung soll es am 4. März kommen.

*Terrororganisation in Deutschland und Russland verboten

