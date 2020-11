„Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder“: Auto fährt in Tor des Bundeskanzleramts

Ein Auto ist am Mittwochvormittag bis zum Tor des Bundeskanzleramtes in Berlin vorgedrungen. Ein Sputnik-Reporter ist nun vor Ort.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 10:00 Uhr. Laut der Polizei „fuhr ein 54 jähriger Mann mit einem Fahrzeug gegen das Tor am Bundeskanzleramt.“

Heute kurz nach 10 Uhr fuhr ein 54 jähriger Mann mit einem Fahrzeug gegen das Tor am #Bundeskanzleramt. Sowohl das Tor als auch das Fahrzeug sind leicht beschädigt.

Eine sofortige Festnahme des Fahrers erfolgte durch die Kolleg. der @bpol_b.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 25, 2020

Im Netz sind erste Bilder zu finden, die offenbar die Lage vor Ort zeigen sollen::

Auf einem Foto ist ein Auto mit der Aufschrift „Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder“ zu sehen:

AnschlagsVersuch bestätigt gegen das Kanzleramt ! Irre im Regierungsviertel ! pic.twitter.com/I4uYxLj8SA — Fuad Musa #WBJ (@FuadMusa03) November 25, 2020

Auf der anderen Seite des Fahrzeugs sind die Wörter „Stop der Globalisierungs-Politik“ zu sehen.​

Für das Autokennzeichen LIP steht der Kreis Lippe in NRW.

Ein Sprecher des Kanzleramtes bestätigte den Vorfall gegenüber dem „Business Insider“. Demnach stünden Polizeikräfte und ein Krankenwagen vor dem Kanzleramt. Den Zwischenfall bestätigte auch eine Polizeisprecherin gegenüber dpa. Von Verletzten sei zunächst noch nichts bekannt. Unklar seien auch die Hintergründe. Die Polizei ermittle in alle Richtungen. Auch ein Sputnik-Reporter ist derzeit vor Ort.

Auto fährt in Tor des Bundeskanzleramts, 25. November 2020 © Sputnik / Valeri Schiller

Auto fährt in Tor des Bundeskanzleramts, 25. November 2020 © Sputnik / Valeri Schiller

Auto fährt in Tor des Bundeskanzleramts, 25. November 2020 © Sputnik / Valeri Schiller

Auto fährt in Tor des Bundeskanzleramts, 25. November 2020 © Sputnik / Valeri Schiller

Auto fährt in Tor des Bundeskanzleramts in Berlin, 25. November 2020 © Sputnik / Valeri Schiller

Auto fährt in Tor des Bundeskanzleramts, 25. November 2020 © Sputnik / Valeri Schiller 1 / 6 © Sputnik / Valeri Schiller Auto fährt in Tor des Bundeskanzleramts, 25. November 2020

Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand ein virtuelles Bund-Länder-Treffen statt, in dessen Rahmen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen bezüglich der Corona-Lage in Deutschland berieten.

Keine Gefährdung für Merkel

„Zu keinem Zeitpunkt“, so ein Regierungssprecher gegenüber der Zeitung „Bild“, habe „für die Bundeskanzlerin, die übrigen Mitglieder der Bundesregierung und die im Bundeskanzleramt beschäftigen Menschen eine Gefährdung“ bestanden.

Ob die Aktion womöglich in Zusammenhang mit den jüngsten Protesten gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie steht, war zunächst noch unklar. In der vergangenen Woche waren während einer Abstimmung des Bundestages über das Infektionsschutzgesetz Protestkundgebungen in direkter Nähe des Bundestages und vor dem Kanzleramt verboten worden.

Ähnlicher Vorfall im Jahr 2014

Der Vorfall erinnert an eine ähnliche Tat aus dem Jahr 2014. Damals steuerte ein 48 Jahre alter Mann ein sehr ähnlich aussehendes Auto gegen das Tor des Kanzleramtes. Damals gab es auch Slogans am Wagen. Auf der einen Seite hieß es: „Schluss mit dem Menschen tötenden Klimawandel“. Und auf der anderen: „Nicole, ich liebe dich“. Damals gab es keine Verletzten. Bislang ist nicht bekannt, ob es sich um das gleiche Auto und den gleichen Fahrer handelt.

2014 fuhr schon einmal ein Wagen gegen das Tor vor dem #Kanzleramt.

Wie sich die Autos doch gleichen. Zufälle gibt's!

Damals waren es Klimaschützer.https://t.co/oCTUN3zzDz pic.twitter.com/Khs9IqrbRX — Hartes Geld (@Hartes_Geld) November 25, 2020

ak/dpa/rtr/ae