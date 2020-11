Produktion von Corona-Impfstoff „Sputnik V“ in Deutschland nicht ausgeschlossen – RDIF

Der Russische Direktinvestitionsfonds (RDIF) hat die Registrierung des Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ in Europa beantragt und schließt die Herstellung der Vakzine in Deutschland nicht aus. Dies gab RDIF-Chef Kirill Dmitriew bekannt.

„Wir werden auch weiterhin mit der Europäischen Union zusammenarbeiten. Am 22. Oktober dieses Jahres haben wir die Genehmigung der European Medical Association beantragt, und wir werden den Prozess gemeinsam mit ihnen vorantreiben“, sagte er in einem Interview mit dem Nachrichtensender Rossiya 24.

„Zudem erwarten wir eine große Delegation aus Frankreich, die uns diese Woche besuchen soll. Wir arbeiten mit einer großen Zahl europäischer Länder zusammen. Vielleicht werden wir unseren Impfstoff unter anderem auch in Deutschland herstellen“, fügte er hinzu.

Darüber hinaus werde Ungarn eines der ersten europäischen Länder sein, die aktiv bei der Produktion der russischen Vakzine tätig sein würden, so Dmitriew.

Zuvor hatte das russische Ministerium für Industrie und Handel nach den Gesprächen zwischen dem Minister Denis Manturow und dem ungarischen Außenminister, Péter Szijjártó, bekannt gegeben, dass Russland die Herstellung des russischen Impfstoffs „Sputnik V“ in Ungarn bespreche. Eine Produktionsstätte werde in Ungarn vorbereitet, hieß es.

„Sputnik V“

Der russische Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus, der den Namen „Sputnik V“ erhielt, wurde vom Gamaleja-Forschungsinstitut mit Unterstützung des Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt.

Derzeit nehmen an den klinischen Tests der Vakzine in Russland 40.000 Freiwillige teil. Klinische Studien werden auch in Weißrussland, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Indien, Venezuela und Brasilien durchgeführt.

Die Wirksamkeit des Impfstoffs „Sputnik V“ belief sich inzwischen nach der zweiten Zwischendatenanalyse am 28. Tag nach Verabreichung der ersten Immunisierung an Freiwilligen auf 91,4 Prozent. 42 Tage nach der ersten Dose des Impfstoffs betrug die Wirksamkeit mehr als 95 Prozent.

