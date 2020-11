Meghan Markle erleidet Fehlgeburt

Die Frau von Prinz Harry und Herzogin von Sussex Meghan Markle hat in einem Artikel in der US-Zeitung „New York Times“ einen traurigen Verlust offenbart.

Sie habe im vergangenen Juli eine Fehlgeburt erlitten, schreibt Markle in einem Artikel mit dem Titel „The Losses We Share“ (dt: „Die Verluste, die wir teilen“), der am heutigen Mittwoch veröffentlicht wurde. Es sei an einem „ganz normalen“ Morgen passiert, als sie ihren einjährigen Sohn Archie gewickelt habe.

„Nachdem ich seine Windel gewechselt hatte, verspürte ich plötzlich einen starken Krampf. Ich fiel zu Boden, mit meinem Sohn in den Armen, und summte ein Schlaflied, um uns beide zu beruhigen. Die fröhliche Melodie stand im Gegensatz zu meinem Gefühl, dass etwas. Während ich mein erstgeborenes Kind im Arm hielt, wusste ich, dass ich mein zweites verlieren würde“, erzählt die Herzogin von Sussex.

Sie sei daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden, begleitet von ihrem Mann. „Ich starrte auf die kalten weißen Wände, und meine Augen wurden glasig. Ich versuchte mir vorzustellen, wie wir heilen würden“, so die Herzogin weiter.

Harry und Meghan haben einen einjährigen Sohn, Archie. Er wurde am 6. Mai 2019 geboren. Im März hatten sie sich offiziell aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zurückgezogen und leben inzwischen hauptsächlich in Meghans US-Heimat Kalifornien.

