Nur 62 Prozent Wirksamkeit? Studie zu Impfstoff von AstraZeneca wirft Fragen auf

Mit Erstaunen nahmen Forscher die Tatsache zur Kenntnis, dass eine kleine Dosis des Impfstoffs anscheinend wirksamer sei als eine große. Nach Angaben des Finanzportals „MarketWatch“ haben die Ergebnisse der in Brasilien, Großbritannien und Südafrika durchgeführten Studien ergeben, dass der Impfstoff eine Wirksamkeitsrate von 90 Prozent aufweist, wenn den Probanden (insgesamt 2700 Personen) eine halbe Dosis verabreicht wurde. In einer weitaus größeren Gruppe mit 8900 Teilnehmern, denen zwei volle Dosen verabreicht wurden, betrug die Wirksamkeit der Impfung allerdings nur 62 Prozent.

„Es gibt eine Reihe von Variablen, die wir verstehen müssen –, und inwiefern jede von ihnen zum Unterschied in der Wirksamkeit beigetragen hat“, sagte der Immunologe und Pharmaunternehmer Moncef Slaoui gegenüber „Bloomberg“.

Der Impfstoff wurde in Zusammenarbeit mit der Universität of Oxford entwickelt und basiert auf Affenadenovirus-Vektoren – ein Prinzip, dessen Wirksamkeit Experten zufolge noch nicht bewiesen ist.

Ungewisse Aussichten auf Zulassung

Geoffrey Porges – Analyst bei der Investmentbank SVB Leerink – bezweifelt, dass der Impfstoff von AstraZeneca nach den jüngsten Erkenntnissen in den USA zugelassen wird.

„Ich glaube nicht, dass die FDA eine Studie positiv aufnehmen wird, bei der die Dosis, die Alterskohorten oder eine andere Variable während der Studie versehentlich oder absichtlich geändert wurden“, sagte Porges.

Forscher der Universität Oxford erklärten derweil, der widersprüchlichen Wirksamkeit demnächst auf den Grund gehen zu wollen. Ein weiteres Detail, das einen Schatten auf die Zukunft des Impfstoffs wirft, ist die vom Pharmakonzern angegebene 70-prozentige Wirksamkeit des Serums. Das russische Gamaleja-Forschungsinstitut, die US-Pharmakonzerne Pfizer und Moderna schneiden hier mit rund 95 Prozent Wirksamkeit deutlich besser ab.

Dr. Anthony Fauci, führender Epidemiologe der USA und Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, zeigte sich über die Studienergebnisse von AstraZeneca besorgt. „Wenn es 70 Prozent sind, dann haben wir ein Dilemma. Denn was machen Sie mit diesen 70 Prozent, wenn Sie zwei Impfstoffe haben, die zu 95 Prozent wirksam sind?“, sagte Fauci gegenüber „STAT News“.

Sputnik V

Der russische Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus „Sputnik V“ wurde vom Gamaleja-Forschungsinstitut mit Unterstützung des Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt.

Derzeit nehmen in Russland 40.000 Probanden an den klinischen Tests des Vakzins teil. Studien werden auch in Weißrussland, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Indien, Venezuela und Brasilien durchgeführt. Die Wirksamkeit des Impfstoffs „Sputnik V“ lag am 28. Tag nach der Verabreichung der ersten Impfung bei 91,4 Prozent. Nach 42 Tagen betrug die Wirksamkeit bereits mehr als 95 Prozent.

mka/gs