Biden ruft zur Einheit auf und mahnt vor Thanksgiving; AfD hält an Präsenz-Parteitag fest; Dezember mit Corona; Polizei löst Corona-Protest in Thüringen auf; Wehrbeauftragte warnt vor überstürztem Abzug aus Afghanistan; Deutscher nach Vulkanausbruch in Neuseeland gestorben

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Donnerstag geschehen ist.

Der designierte US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner im Kampf gegen die Corona-Pandemie zur Einheit aufgerufen. Er wisse, dass das Land des Kampfes überdrüssig sei. Man dürfe aber nicht vergessen, dass man sich im Krieg mit dem Virus befinde, nicht miteinander, nicht untereinander, sagte Biden in seinem Heimatort Wilmington. Biden wandte sich anlässlich des Feiertages Thanksgiving am heutigen Donnerstag mit mahnenden Worten an die Amerikaner. An Thanksgiving kommen Familien und Freunde üblicherweise zu großen Feiern zusammen. Biden forderte die Amerikaner erneut auf, wegen der Corona-Gefahr darauf zu verzichten.

Die AfD hat ihr Vorhaben verteidigt, einen Bundesparteitag mit 600 Delegierten abzuhalten. Der Parteivorsitzende Jörg Meuthen erklärte, dass er überzeugt sei, dass sich Diskussionen über politische Inhalte am besten in einer Präsenzveranstaltung führen ließen. Das habe auch der digitale Grünen-Parteitag am vergangenen Wochenende gezeigt. Meuthen versicherte, die Versammlungsleitung werde strikt darauf achten, dass sich alle Delegierten an die geltenden Hygiene-Vorschriften zu Abstand und Maskenpflicht halten. Auf ihrem zweitägigen Parteitag, der an diesem Samstag beginnt, will die AfD über sozialpolitische Fragen und ein Rentenkonzept beraten. Außerdem sind zwei Posten im Parteivorstand neu zu besetzen.

Die strengen Beschränkungen für persönliche Kontakte werden im Kampf gegen die Corona-Pandemie noch einmal für mehrere Wochen verschärft – dafür aber dann über Weihnachten leicht gelockert. Darauf verständigten sich die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel. Merkel forderte eine weitere große Kraftanstrengung, um die weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen wieder unter Kontrolle zu bringen. Der im November begonnene Teil-Lockdown mit Schließungen zahlreicher Einrichtungen habe den starken Anstieg der Neuinfektionen zwar gebrochen, diese seien aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die thüringische Polizei hat eine Protest-Versammlung im Corona-Hotspot Hildburghausen u.a. durch den Einsatz von Pfefferspray aufgelöst. Die Polizei stellte zahlreiche Verstöße gegen die geltenden Infektionsschutzregelungen fest. Mindestabstände seien nicht gewahrt und Masken nicht getragen worden, außerdem hätten Teilnehmer die eigene Wohnung ohne triftigen Grund verlassen. Insgesamt wurden nach Polizeiangaben mehr als 30 Anzeigen gefertigt. Ein Video der Kundgebung zeigte, wie die Teilnehmer „Oh wie ist das schön“-singend durch eine Straße ziehen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat an die Menschen im Landkreis Hildburghausen appelliert, sich an die neuen Infektionsschutzregeln zu halten.

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, kritisiert Pläne der scheidenden US-Regierung, schnell weitere Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Was man nicht brauche, sei ein überstürzter unkontrollierter Abzug der Truppen und dass jedes Land für sich agiere, sagte die SPD-Politikerin der „Rhein-Neckar-Zeitung“. Wichtig sei jetzt, dass ein Abzug von der Nato koordiniert werde. Die oberste Maxime müsse sein, man sei „zusammen rein, jetzt geht man zusammen wieder raus“.

Fast ein Jahr nach einem verheerenden Vulkanausbruch in Neuseeland ist nun bekannt geworden, dass ein weiterer Mensch an den Folgen seiner Verletzungen gestorben ist. Bei dem Toten handelt es sich um einen 64 Jahre alten Reisenden aus Deutschland, wie die neuseeländische Polizei heute mitteilte. Er sei bereits am 2. Juli gestorben. Die Bestätigung seines Todes in einem ausländischen Krankenhaus sei so schnell wie praktisch möglich erfolgt, nachdem zunächst ein Rechtsmediziner festgestellt habe, dass sein Tod auf die bei dem Ausbruch erlittenen Verletzungen zurückzuführen sei, teilte die Polizei weiter mit. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 22.