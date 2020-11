Pandemie in den USA: Mehr als 2200 Corona-Todesopfer an einem Tag

In den USA sind binnen 24 Stunden mehr als 2200 Corona-Todesopfer registriert worden. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Donnerstagmorgen hervor.

Am Mittwoch wurden 2297 Tote mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion nachgewiesen. Dies entspricht dem höchsten Stand seit Anfang Mai. Tags zuvor waren es 2146 gewesen. Damit nähert sich die Zahl dem bislang höchsten Wert von 2609 Toten am 15. April.

181.490 neue Corona-Fälle

Zugleich gab es nach JHU-Angaben am Mittwoch landesweit 181.490 neue Corona-Fälle . In der Vorwoche waren am gleichen Tag etwa 170.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Der bislang höchste Wert binnen eines Tages war am Freitag mit rund 196.000 Neuinfektionen registriert worden.

Insgesamt haben sich in den USA mehr als 12,7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 262.000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Nach den Daten der JHU überschritt die Zahl der Corona-Fälle weltweit am Mittwoch die Schwelle von 60 Millionen. In weniger als drei Wochen stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionen damit um zehn Millionen an – am 8. November war die Marke von 50 Millionen überschritten worden. Die Zahl der bekannten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt seit Beginn der Pandemie bei über 1,4 Millionen. Experten gehen von hohen Dunkelziffern aus.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden Zahlen – unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden – nachträglich korrigiert.

Corona-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

