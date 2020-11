Rechnungshof zu EU: Zu wenig Schutz für Meere

Die europäischen Meere und Fischbestände werden aus Sicht des Europäischen Rechnungshofes bei weitem nicht genug geschützt. Die biologische Vielfalt sei trotz der EU-Maßnahmen weiterhin in akuter Gefahr, geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Sonderbericht hervor.

Insbesondere stelle die Fischerei aus Sicht von Wissenschaftlern eine Belastung der Meere dar, denn sie beute ihre Ressourcen aus und beschädige ihren Meeresboden. Besonders viel werde im Mittelmeer gefischt. So war 2019 nach Angaben der EU-Kommission doppelt so viel Fisch gefangen worden, wie es nachhaltig und verträglich wäre.

Im Atlantik könnte der Rechnungshof messbare Fortschritte als Folge der EU-Maßnahmen verzeichnen. So gibt es für Teile des Atlantiks von der EU eine Begrenzung der Fangmengen. Im Mittelmeer hingegen richtet sich das Fischereimanagement nach einer Begrenzung des Fischereiaufwands. Das bedeutet, dass Fischereifahrzeuge nur für einen bestimmten Zeitraum fischen dürfen.

Laut der Empfehlung des Rechnungshofs sollen die Kommission und die Mitgliedstaaten den Schutz auf mehr Arten und Lebensräume ausweiten. Beispielsweise könnten weitere Fischereisperrgebiete im Mittelmeerbecken eingerichtet werden, hieß es in dem Bericht. Außerdem sollte man regelmäßig Fortschritte und Fehlentwicklungen kontrollieren, um mit Korrekturen gegensteuern zu können.

Windräder zerstören Meere

Neben der Fischerei schädigen auch die Windenergie-Projekte die Meere und ihre Ökosysteme. Die Installation von Windräder und der Betrieb der Anlagen sollen negative Auswirkungen haben, so die Fischer.

„Wenn sie erst einmal aufgestellt sind, verändern die Windturbinen die Lebensräume und Laichplätze verschiedener Fischarten. Sie sorgen für Sandablagerungen, die die Fische nicht mögen, insbesondere Plattfische. Darüber hinaus sorgen die Vibration der Flügel und der elektrische Fluss durch die Kabel im Seegrund für eine starke elektromagnetische Strahlung. Das stört den Orientierungssinn der Fische. Die Strahlung verscheucht sie aus ihren Lebensräumen“, erklärte Fischerkapitän Dirk Kraak in einem Interview mit Sputnik.

In einem Brief an das Europäische Parlament haben Fischerverbände einen Baustopp gefordert.

aa/mt/dpa