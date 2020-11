Ukrainischer Killertrupp tötete Kinder, Greise, Schwangere – Kriegsarchiv freigegeben

Es sind Unterlagen aus dem Jahr 1943, erstellt von der sowjetischen Spionageabwehr (abgekürzt: SMERSch) nach der Befreiung des Gebiets Orjol von deutscher Besatzung durch die Rote Armee. Die Hitlertruppen hätten nach der Einnahme des Territoriums ein weitverzweigtes Netz an Hinrichtungs-, Gendarmerie- und Polizeikommandos im Gebiet Orjol geschaffen, vermittels derer sie „Repressionen und Massenverbrechen an Zivilisten“ verübten, heißt es in einer Sondermeldung des SMERSch-Kommandeurs, Oberst der 11. Gardearmee Nikolai Mitrofanow, an den Chef der SMERSch-Leitung Westfront, Generalleutnant Pawel Selenin, im August 1943.

Mit besonderer Bestialität hätten die Besatzer in den Ortschaften des Bezirks Snamenski des besagten Gebietes gewütet, schrieb Mitrofanow. Nach noch unvollständiger Zählung seien dort im Verlauf der Okkupation über 200 sowjetische Bürger ermordet worden. Im Bezirk Snamenski seien die Kriegsverbrechen von einer „Ukraine-Kompanie“ genannten Hundertschaft unter der Führung eines gewissen Hetman begangen worden. Dieses Tötungskommando wurde im Juni 1942 von den Deutschen aufgestellt.

„Für das Kommando wurden Kräfte ausgesucht, die der Sowjetmacht gegenüber besonders feindlich gesinnt waren: vorverurteilte Kulaken, Händler, allerlei feindliche Elemente, die unbegrenzt zu Hinrichtungen und Raub ermächtigt wurden“, schrieb Mitrofanow.

Aufgebaut war das Kommando nach militärischem Vorbild: es gab Züge und Trupps, mit einer Kommandantur und einem Granatwerferzug – insgesamt 50 Mann, darunter fünf deutsche Soldaten und drei Offiziere als Aufseher über die Tötungsschwadron.

„Für den möglichst wirkungsvollen Einsatz des Kommandos entfachten die Deutschen bei den Henkern Hassgefühle gegen das Volk, stifteten sie zur Erbarmungslosigkeit gegenüber jedem an, der sich dem Faschismus nicht beugte“, vermerkte Mitrofanow in seiner Meldung. Außerdem verfügte das Kommando in den Ortschaften über ein engmaschiges Netz an Agenten, zuständig für die Aufdeckung und Vernichtung von Partisanen, Parteikadern und sowjetischen Aktivisten.

Laut einem Vermerk auf dem Dokument ist die Sondermeldung nach Moskau weitergeleitet worden, an den Chef der Hauptabteilung der Spionageabwehr, Viktor Abakumow. SMERSch-Ermittler stellten fest, dass das Hinrichtungskommando „im Auftrag der deutschen Besatzungsmacht unter dem Vorwand der Bekämpfung der Partisanen eine Massenvernichtung des russischen Volkes“ verübt habe. Getötet wurden demnach Menschen, die ihres Alters wegen oder aufgrund von Krankheiten für die Deutschen als Arbeitssklaven nicht mehr zu gebrauchen waren. Auch Schwangere wurden erschossen.

Beispielsweise hatte Hetman im Dorf Uskaja befohlen, die gesamte Bevölkerung zusammenzutreiben, suchte dann an die 30 unter ihnen aus und verkündete, sie würden als Partisanen verdächtigt. „Die greisen Frauen werden beschuldigt, Brotvorräte für die Partisanen anzulegen, und die alten Männer kennen, melden die Partisanen aber nicht. Kinder sind schuld, dass sie Kinder sind. Menschen wurden mit gefesselten Händen an ein Erdloch geführt und erschossen“, schrieb Mitrofanow. Die restlichen Greise habe Hetman gewarnt: „Wenn ihr die Arbeit verweigert, wird es auch euch, unnütze Fresser, genauso ergehen.“

Altersschwäche und Arbeitsunfähigkeit seien für die Menschen dort die schlimmsten Urteile gewesen, schrieb der SMERSch-Offizier.

Kindliches Schluchzen durch einen Schuss beendet

In seiner Sondermeldung verweist Oberst Mitrofanow auf einen weiteren Zeugen des grausamen Geschehens. Sein Name: Trofim Frolow. „Um Volksverräter zu verbergen, erklärte Hetman, er habe ein im Wald bei den Partisanen erlangtes Tagebuch erhalten, in dem alle Namen der Dorfbewohner von Peschkowo aufgelistet seien, die in Verbindung mit den Partisanen stünden, und forderte von ihnen, dass sie sich schuldig bekennen. Mehrere Familien wurden zum Erschießen zusammengetrieben, 26 Menschen, vom Kleinkind bis zum Greis“, berichtete er.

„Die Männer blieben ruhig, verschränkten die Hände nach hinten, die Henker banden sie zusammen. Es gab nicht genug Seil für alle, die 60-jährigen Katajew und Iljin gingen freihändig ihren letzten Weg. Bis zum Grab waren es circa 200 Meter. Am Rande des Grabs verbeugten sie sich vor den Versammelten. Alle weinten“, so Frolow.

Die Menschen hätten sich von ihren Eltern und Geschwistern verabschieden wollen, aber die Henker hätten mit Gewehrkolben auf sie eingeschlagen.

„Hetman gab das Kommando – 'Los' – und sofort wurde geschossen. An dem Erdloch fiel eine der Frauen hin, aus ihren Händen fiel ein Kind. Zwei Mädchen liefen voller Angst von dem Grab weg in den Garten, hinter die Heuhaufen. Sie hielten sich ein Büschel Gras vor das Gesicht und riefen 'Onkel, bitte nicht schießen'. Aber die Henker zogen die Mädchen an den Haaren an das Grab und erschossen sie“, berichtete der Zeuge. Ein Säugling sei noch am Leben gewesen, als man die Gräber mit Erde zuschüttete, und schluchzte immer wieder, aber die Henker hätten auch den in das Erdloch geworfen. „Es ist viel Blut an den grausamen Tagen geflossen.“

Mit anderen wehrlosen Zivilisten im Bezirk Snamenski hätten die Henker ähnlich verfahren, schrieb Mitrofanow. „Die bestialischen Vergehen sind als Tatbestände, außer durch Zeugenaussagen, auch durch Graböffnungen und Leichenexhumierungen festgestellt worden. Allein im Dorf Peschkowo wurden vier Gräber mit 52 Leichen geöffnet, im Dorf Mywrino ein Grab mit 18 Leichen“, so der SMERSch-Ermittler. Die noch arbeitsfähige Bevölkerung sei von den Deutschen für den Arbeitseinsatz nach Deutschland verschickt worden.

Der von SMERSch als Zeuge befragte Dorfbewohner Fjodor Petruschin aus Peschkowo gab an, das Hinrichtungskommando sei 1942 in sein Dorf gekommen. „Die Bedingungen im Dorf waren sowieso schon schlimm, wurden aber noch grausamer. Es war zum Fürchten.“

Ein weiterer Beweis für die Untaten der „Ukraine-Kompanie“ war die Aussage von Jekaterina Golowanowa aus Peschkowo, die im Protokoll als Zeugin geführt wird. Die Befragung führte im Juli 1943 der Adjutant des truppeneigenen Strafermittlers der 16. Armee, Gardemajor der Justiz Mochanow, durch. Die Hetman-Truppe habe im Juli 1942 im Dorf Senki 28 Zivilisten erschossen, darunter viele Frauen und Kinder. „Ich selbst habe es gehört, wie die Kinder weinend die Henker anflehten 'Nicht schlagen, lasst uns am Leben'. Aber die Bestien hatten keine Gnade mit den Kindern. Sie erschossen sie und schütteten das Grab zu“, erklärte die Zeugin.

Russische Strafermittlungsbehörden, Suchmannschaften und Historiker haben in jüngster Zeit viel geleistet, um weitere Verbrechen aufzudecken, die von deutschen Besatzern und ihren Schergen im Großen Vaterländischen Krieg in mehreren Gebieten der Sowjetunion an wehrlosen Zivilisten verübt wurden. Die erlangten Kenntnisse sollen zur juristischen Beurteilung jener Untaten unabhängig vom Zeitpunkt des Tatgeschehens dienen.

Erst im Oktober dieses Jahres hat ein russisches Gericht es als Völkermord gewertet, dass in den Jahren 1942 bis 1943 in der Nähe der Dorfsiedlung Schestjanaja Gorka im Gebiet Nowgorod über 2.500 Menschen unter deutscher Führung erschossen wurden.

Die vom faschistischen Deutschland gegenüber der Sowjetbevölkerung in den Kriegsjahren betriebene Politik sei Völkermord gewesen: Die allermeisten sowjetischen Verluste entfallen auf die zivile Bevölkerung, erklärte Alexander Bastrykin, Chef der russischen Strafverfolgungsbehörde SKR auf der internationalen Tagung „Nürnbergs Lektionen“ diesen Monat in Moskau.

Dort ist auch eine 23-bändige Dokumentensammlung präsentiert worden. Titel: „Ohne Verjährungsfrist“. Der Sammelband enthält Unterlagen über die Verbrechen der Nazis auf besetzten Sowjetgebieten. Der SKR hat dieses Jahr ein Ressort zur Verfolgung von Verbrechen im Zusammenhang mit der Rehabilitierung des Nazismus und Geschichtsverfälschung eingerichtet. Das Ziel der Ermittler ist die Feststellung der Verantwortlichkeiten bei Kriegsverbrechen und die Prävention der Geschichtsverfälschung.