Nach Nürnberg der Vergeltung entgangen: Russen und Deutsche diskutieren über die Gründe

Wie konnten führende Nazis wie Reinhard Gehlen, Alfried Krupp und Friedrich Flick ihre hohe gesellschaftliche Stellung behalten und es sogar schaffen, den Kalten Krieg mitzumachen, stellten sie sich die Frage. So betonte die Direktorin des Deutschen Historischen Instituts Moskau, Sandra Dahlke, dass bereits 1945 Unterschiede in den Interessen der Siegermächte zum Vorschein gekommen waren. Es begann der Kalte Krieg. „In jeder der vier Besatzungszonen wurde eine eigene Art Entnazifizierung betrieben. Die Militärgerichte jeder Besatzungsmacht strengten Gerichtsverfahren gegen Nazis an, indem sie von den eigenen gesellschaftspolitischen Grundsätzen ausgingen. Auch die Gerichte von Deutschland selbst befassten sich mit der Strafverfolgung von Nazis, wenn die Besatzungsbehörden sie dazu bevollmächtigten.“

"In Westdeutschland fielen Gerichtsurteile häufig enttäuschend aus, weil das Entnazifizierungsverfahren des deutschen Justizsystems nicht effizient genug war“, urteilt die Historikerin. „Einen Großteil der Gerichtsmitarbeiter machten NSDAP-Mitglieder aus. Gegen Kriegsende hatte ihr Anteil in Rechtsorganen an vielen Orten 80 Prozent erreicht. Zuweilen wurden Naziverbrecher in den Besatzungszonen auch von Geheimdiensten angeworben. Sie wurden zwar erpresst, blieben aber ungestraft.“

Boris Kowaljow, Experte für das Problem der Kollaboration im Zweiten Weltkrieg, nannte weitere Gründe dafür, dass einige Naziverbrecher sich der Verantwortung entziehen konnten. „Das geltende US-Recht gestattete es den Naziverbrechern, bei der Einreise in die USA einige Seiten ihres Lebenslaufs zu verschweigen. Sie gestanden, irgendwo gedient zu haben, verheimlichten aber die von ihnen verübten Verbrechen. Ihre gefälschten Lebensläufe wurden von den Beamten der amerikanischen Einwanderungsbehörde mit der einfachen Begründung angenommen, die Menschen auf diese Weise vor dem Stalin-Regime retten zu wollen.“

Eine zweite Ursache waren laut dem Historiker die Einreisequoten der USA für die ehemaligen Bürger Estlands, Lettlands und Litauens als Republiken, deren Status innerhalb der Sowjetunion als besonders eingestuft wurde. „Dank diesen riesengroßen Quoten gelang es einer Menge von Mördern und Angehörigen von Todesschwadronen, in die USA auszureisen. Ausschlaggebend war, eigene Verbrechen nicht an die große Glocke zu hängen. Man hielt sie einfach geheim."

So müssten z.B. die israelischen Geheimdienste, um etwa Adolf Eichmann, den Architekten des Holocaust, festzunehmen, so Kowaljow, eine hoch komplizierte Operation durchführen, übrigens auf einen Hinweis des sowjetischen Nachrichtendienstes hin. „Es lag nicht so sehr daran, dass diese Verbrecher in Südamerika, Kanada oder in den USA untertauchen konnten. Es kam auch vor, dass die gestrigen Massenmörder auf dem Territorium der Sowjetunion blieben. Dabei gaben sie sich für Kriegshelden aus, besuchten sehr intensiv Schulen und erzählten von den eigenen Heldentaten als Rotarmisten. Es fiel recht schwer, solche Menschen ausfindig zu machen, die ihre dunkle Vergangenheit nicht bloß verschwiegen, sondern sich für Helden ausgaben.“

„Dazu kam noch etwas", meint der Historiker, "nämlich der Mangel an Fachleuten für Völkerrecht in der UdSSR." „Wenn Kriegsverbrecher aufgedeckt wurden, die sich in den USA oder anderen Ländern aufhielten, basierten die sowjetischen Auslieferungsgesuche auf dem heimischen Recht und nicht auf dem jener Staaten, in die diese Verbrecher geflohen waren. Die Fragen rund um die Auslieferung wurden dann auf der Ebene der Staatschefs Breschnew und Nixon gelöst. Dies galt auch für die Ausreise von Zeugen aus der Sowjetunion in die USA für die entsprechenden Verhöre.“

Kowaljow berichtete auch über sein Gespräch mit dem KGB-General Wassili Bogow, der seit Jahrzehnten mit der Fahndung nach Nazi-Verbrechern beschäftigt war. Dieser nannte ihm einen weiteren Grund: die Todesstrafe in der UdSSR. „Wir taten unsere Fahndungsarbeit einwandfrei. Dann wurden etwaige Verbrecher zum Tode verurteilt. Es stellte sich aber heraus, dass wir dadurch nicht nur einen Mörde bestraften, sondern auch einen wichtigen Zeugen, der uns hätte helfen können, Mittäter aufzufinden und mehr Personen strafrechtlich zu belangen.“

Der Geheimdiensthistoriker Nikolai Dolgopolow sprach von denen, die der Vergeltung entgingen, darunter von Erich Koch, dem Reichskommissar der Ukraine, der das Land im Blut erstickt hatte, dann aber ruhig in Deutschland weiterlebte. „Ohne seine allzu aktiven Auftritte bei den Versammlungen der Neonazis, deren Galionsfigur er war, hätte man ihn gar nicht erst festgenommen. Als es doch geschah, wurde lange darüber verhandelt, wer ihn vor Gericht bringen sollte. Es folgte seine Auslieferung von Hand zu Hand und Polens Bitte, ihn übernehmen zu dürfen. Als alle glaubten, Koch würde die Bestrafung kriegen, die er verdient, kam es anders. Seine Todesstrafe wurde aus gesundheitlichen Gründen in lebenslange Haft umgewandelt. Er wurde aber nie für seine Verbrechen in der Ukraine angeklagt und lebte bis zum 90. Lebensjahr. Warum die Polen das harte Urteil, das sie ja selbst verhängt hatten, durch diese Strafe ersetzt haben, bleibt ein Rätsel.“

Dagegen wurde der Chef des Sicherheitsdienstes des Dritten Reiches, SS-Brigadeführer Walter Schellenberg, am 11. April 1949 zu sechs Jahren Haft verurteilt und im Dezember 1950 auch aus Gesundheitsgründen vorzeitig entlassen. Das sei eine Schande für die Justiz, meint Dolgopolow. „Ich habe die These gehört, Menschen wie Reinhard Gehlen, Leiter des Aufklärungsdienstes der Ostfront, hätten ihren Beitrag zum Werdegang des neuen Deutschlands geleistet.“ Dolgopolow empfindet es als Kränkung. „Das neue Deutschland ist keineswegs dadurch besser geworden, dass seine Sicherheit von einem Nazi gewährleistet wurde. So hat die Politik in den schwierigen Jahren des Kalten Krieges über die Justiz gesiegt, weil diese Menschen nach Kriegsende begehrt waren. So wurden die Lehren von Nürnberg politischen Interessen zuliebe nicht voll verinnerlicht.“