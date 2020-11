Polizeieinsatz nach Aufruf zu Teststation-Blockade in Hildburghausen

Im thüringischen Landkreis Hildburghausen, aktuell bundesweit Corona-Hotspot Nummer eins, ist eine Polizeiaktion an der regionalen Corona-Teststation wegen eines Aufrufs zu ihrer Blockade durchgeführt worden.

Die Polizei habe am Donnerstagabend über die Versammlungsbehörde des Landkreises Informationen über einen Blockade-Aufruf der Abstrichstelle in sozialen Medien erhalten, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Polizei habe daraufhin vor Ort ermittelt, allerdings keine Blockade bezeugen können. Wer dahinter steckt, sei zunächst unklar.

In dem Landkreis mit 63.000 Einwohnern hat sich die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche auf rund 630 erhöht (Stand: 27.11). Das ist der höchste Wert in der Bundesrepublik. Die Zahl der aktiven positiven Corona-Fälle liegt laut Landratsamt am Freitag bei 853.

Seit der Wochenmitte gibt es dort strenge Ausgehbeschränkungen. Schulen und Kindergärten bleiben seitdem geschlossen. Dagegen gab es am Mittwochabend Proteste mit mehreren Hundert Menschen im Stadtzentrum. Viele Teilnehmer trugen laut Polizei keinen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei zerstreute die Ansammlung schließlich auch mit Hilfe von Pfefferspray.

Corona in Deutschland

Die Gesundheitsämter hatten dem Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag 22.806 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie bekanntgewordenen Fälle auf 1.006.394. Am Freitag vor einer Woche war mit 23.648 ans RKI übermittelten Fällen zuletzt ein Höchststand bei den täglichen Neuinfektionen erreicht worden.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Freitag um 426 auf insgesamt 15.586. Das ist ein Rekord seit Beginn der Pandemie.

aa/mt/dpa