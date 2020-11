Norwegen will Terrorbeschuldigten an Frankreich ausliefern

Der Mann, der aus den palästinensischen Autonomiegebieten stammt, ist seit 1997 Staatsbürger Norwegens.

Die norwegische Regierung wies einen Einspruch des Tatverdächtigen am Freitag ab. Damit bleiben dem norwegischen Inlandsgeheimdienst PST nur zehn Tage, um den 61-Jährigen den Behörden Frankreichs zu übergeben. Dies wurde von dem PST der Deutschen Presse-Agentur am Samstagmorgen bestätigt. Zunächst hatte darüber der norwegische Rundfunksender NRK berichtet.

Der Mann ist in Frankreich wegen seiner Beteiligung an dem Anschlag auf ein jüdisches Restaurant in Paris im August. In jener Zeit hatte eine Terrorgruppe das Restaurant „Jo Goldenberg“ im Viertel Marais in Paris mit Maschinenpistolen und einer Handgranate angegriffen.

Damals hatten die Terroristen bei der Flucht auf Passanten geschossen – dies in der belebten Rue des Rosiers im jüdischen Viertel. Es war ihnen gelungen, durch die Seitenstraßen zu entkommen. Beim Anschlag waren sechs Menschen getötet und 22 verletzt worden.

Diese Terrorattacke wurde später dem aktuell aufgelösten palästinensischen Terrorkommando Abu Nidal zugeschrieben.

Frankreich hatte mehrere Haftbefehle dazu ausgestellt. Der Tatverdächtige war vom norwegischen Geheimdienst im September festgenommen worden. Der Mann bestreitet allerdings, an dem Anschlag beteiligt oder überhaupt in Paris gewesen zu sein.

ek/mt/dpa