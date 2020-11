Trauriger Corona-Rekord in USA: Erstmals mehr als 200.000 Infizierte an einem Tag

In den USA haben sich zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 200.000 Menschen an einem Tag mit dem Virus angesteckt.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) wurden in den USA in den letzten 24 Stunden 205.557 Neuinfektionen registriert, während weitere 1.404 Patienten mit bestätigter Krankheit starben.

In der vergangenen Woche hatten US-Medien unter Berufung auf die Johns-Hopkins-Universität berichtet, dass am 21. November in den USA ein Rekord von 195.542 Corona-Infektionsfällen an einem Tag registriert worden sei.

Corona-Lage in USA und weltweit

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) haben sich in den USA seit dem Beginn der Pandemie 13.092.661 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, wobei mehr als 264.000 Patienten gestorben sind. Über 4,9 Millionen Amerikaner gelten dabei als genesen.

Weltweit haben sich bisher über 61 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt, rund 1,4 Millionen sind an der Krankheit gestorben.

