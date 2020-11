Eine seit Jahrhunderten als männlich geltende Eibe in Wales, die in einem kleinen Dorf nahe der Stadt Becon wächst, hat nun laut einem Medienbericht ihr „Geschlecht" geändert.

Demnach hat der vermutlich 3000 Jahre alte Baum - die Europäische Eibe (Taxus baccata) - plötzlich Beeren hervorgebracht und somit die Dorfbewohner überrascht.

Die Eibe ist normalerweise zweihäusig, was bedeutet, dass sich männliche und weibliche Blüten auf unterschiedlichen Bäumen befinden. Die männlichen Blüten haben eine kugelige, zapfenähnliche Form und setzen in der Blütenzeit Pollenkörner frei, während weibliche Bäume leuchtend rote Beeren haben.

Wie Max Coleman vom Royal Botanic Garden in Edinburgh berichtete, hatte Großbritanniens ältester Baum - the Fortingall Yew in Schottland, der auf bis zu 3000 Jahre geschätzt wird, bereits 2015 ebenfalls das Geschlecht gewechselt und Beeren hervorgebracht.

Normalerweise würde dieser Wechsel, so Coleman, an einem Teil der Krone und nicht am gesamten Baum erfolgen. Bei der Eibe in Schottland scheine sich ein kleiner Ast im äußeren Teil der Krone verändert zu haben, der sich jetzt weiblich verhalten würde, hieß es.

Fachleute gehen davon aus, dass zu den Ursachen des Phänomens auch Stress durch veränderte Umweltbedingungen zählen könnte.

