Anschlag in Afghanistan: 25 Soldaten getötet, mehrere verletzt

Bei einem Angriff in der afghanischen Provinz Ghasni sind mindestens 25 Soldaten getötet und viele weitere Sicherheitskräfte verletzt worden, melden Provinzräte am Sonntag.

Ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug soll in einen Militärstützpunkt eingedrungen und dort detoniert sein. Zunächst bekannte sich niemand zu der Attacke.

Gewaltzuname in Afghanistankonflikt

Im dritten Quartal 2020 hat es laut einem Bericht im Durchschnitt etwa doppelt so viele Angriffe pro Tag gegeben wie im Quartal davor, so der US-Generalinspekteur für den Wiederaufbau in Afghanistan (Sigar). In dem gleichen Zeitraum hätten die afghanischen Kräfte die Anzahl ihrer Bodenoperationen ebenfalls um rund 50 Prozent gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe es sogar eine Verdoppelung gegeben.

Vor allem in den Provinzen sterben laut dem Bericht bei Gefechten noch immer viele Menschen. Nach Angaben der UN-Mission in Afghanistan (Unama) wurden bis Oktober dieses Jahres 2117 Zivilisten getötet und 3822 verletzt.

