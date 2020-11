Nach Tod der Fußball-Legende: Ermittler wollen Haus von Maradonas Leibarzt durchsuchen

„Gestern wurden die Ermittlungen und die Beweisführung fortgesetzt, indem man die Erklärungen von Personen einschließlich der direkten Verwandten des Verstorbenen sammelte. Aufgrund der gesammelten Beweise wurde es für notwendig erachtet, Durchsuchungen in der Wohnung und im Büro von Dr. Leopoldo Luque zu beantragen“, hieß es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft gab jedoch keine Informationen darüber an, was die Durchsuchung der Räumlichkeiten des Leibarztes von Maradona veranlasst hatte.

Am Donnerstag hatte Maradonas Anwalt Matias Moria gesagt, er werde um eine vollständige Untersuchung der Todesumstände von Maradona bitten und hatte dabei die langsame Reaktion des Notdienstes kritisiert.

„Der Krankenwagen brauchte mehr als eine halbe Stunde, um anzukommen, was eine kriminelle Idiotie war“, schrieb Matias Moria am Donnerstag in einem Twitter-Post.

Die Fußball-Ikone Diego Maradona war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Medienberichten zufolge soll Maradona in seinem Haus in Tigre bei Buenos Aires verstorben sein, wo er sich von den Folgen einer Kopf-Operation erholen sollte.

Erst vor einigen Wochen war Maradona wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag wegen einer Hirnblutung in ein Krankenhaus gebracht worden. Gut eine Woche nach der Operation wurde der Weltmeister von 1986 wieder entlassen. Maradona sollte sich zu Hause erholen und weiter behandeln lassen.

