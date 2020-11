Proteste in Belarus: Menschenrechtler berichten von mehr als 416 Festnahmen

Mindestens 416 Menschen sind nach Angaben der offiziell nicht registrierten Menschenrechtsorganisation „Wjasna“ am Sonntag bei Protestaktionen in Weißrussland festgenommenen worden.

„Das Menschenrechtszentrum ‚Wjasna‘ sammelt Informationen über die Festgenommenen (...) bei den Protestaktionen in Minsk, aber auch in anderen Städten“, hieß es in einer Mitteilung, die auf der Website der Organisation veröffentlicht wurde.

Derzeit seien 384 Personen in die Liste der Festgenommenen aufgenommen worden, die Liste werde aktualisiert. Zu den meisten Festnahmen sei es in Minsk gekommen. Zudem berichten die Menschenrechtsaktivisten auch über das Inhaftieren von Demonstranten in den Vororten der weißrussischen Hauptstadt sowie in Grodno, Hrodna, Witebsk, Ljachawitschy, Brest, Lida, Schodino, Dserschinsk, Iwje, Molodetschno und Baranowitschi .

Nach Angaben der Minsker Polizei wurden am Sonntag etwa 250 Menschen in der Hauptstadt wegen der Teilnahme an nicht genehmigten Protestaktionen festgenommen. Landesweit gibt es bislang noch keine offiziellen Informationen in dieser Hinsicht.

Proteste in Weißrussland

Gleich nach den Präsidentschaftswahlen in Weißrussland am 9. August hatte die Opposition mit landesweiten Massenprotestaktionen begonnen. Vor allem werden Proteste sonntags abgehalten, in Minsk werden Umzüge organisiert.

Diesmal versammelten sich Oppositionsanhänger in Minsk in Kolonnen in verschiedenen Teilen der Stadt, um lokale Prozessionen abzuhalten. Sie wurden von Sicherheitskräften daran gehindert, die einzelne Festnahmen durchführten.

Die Gegner des amtierenden Staatschefs, Alexander Lukaschenko, für den dieser Wahlsieg bereits der sechste in Folge war, wollen seine Wiederwahl nicht anerkennen. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission konnte Lukaschenko 80,1 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen. Die Opposition erkennt seine Herausforderin Swetlana Tichanowskaja als Wahlsiegerin an.

Bei der Auflösung der oppositionellen Kundgebungen setzten die Ordnungskräfte teilweise Tränengas, Wasserwerfer, Blend- und Lärmgranaten sowie Gummigeschosse ein.

Auch Lukaschenkos Anhänger halten Veranstaltungen zur Unterstützung des Präsidenten ab, dessen Amtseinführung am 23. September stattgefunden hat. Die Strafverfolgungsbehörden stellen eine Radikalisierung der Proteste in Belarus fest, die zudem von den Straßen in die Höfe der Wohnhäuser verlegt würden.

