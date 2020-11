„Sojus“-Start mit „Falcon Eye“-Satelliten verschoben

Der Start der russischen Trägerrakete „Sojus“ mit dem Satelliten der Vereinigten Arabischen Emirate „Falcon Eye“ vom Raumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ist wegen ungünstiger Wetterverhältnisse verschoben worden. Das teilte der Chef des europäischen Raumfahrtunternehmens Arianespace, Stéphane Israël, am Montag mit.

„Es besteht das Risiko eines Blitzeinschlags, sodass es unmöglich ist, den Start heute zu unternehmen. Kein Problem, wir werden morgen starten“, erklärte Israël.

Dabei präzisierte er, dass der nächste Versuch für dieselbe Zeit geplant sei.

Indes bestätigte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, die Verschiebung des Starts auf den 1. Dezember.

Перенос на завтра по метеоусловиям в Куру pic.twitter.com/oU20A3mLCx — РОГОЗИН (@Rogozin) November 30, 2020

​„Verschiebung auf morgen wegen der meteorologischen Verhältnisse in Kourou“, twitterte Rogosin.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass in der Trägerrakete „Sojus-ST-A“ einige Tage vor dem Start von dem Raumfahrtzentrum Guayana ein defektes Bauteil entdeckt worden sei. Dies bestätigte Rogosin am vergangenen Dienstag. Die Sojus-Trägerrakete sollte den Erdbeobachtungssatelliten Falcon Eye-2 in den Orbit bringen.

„Falcon Eye“

Raumfahrtzentrum Guayana

„Falcon Eye“ ist ein Raumapparat zur optisch-elektronischen Erdbeobachtung, der in Europa im Auftrag des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate hergestellt wurde. Der Satellit wurde vom Konsortium „Airbus Defense and Space“ und „Thales Alenia Space“ produziert. „Falcon Eye“ ist ein hocheffizientes Programm zur optischen Satellitenüberwachung der Erde mit sehr hoher Auflösung, das durch ein spezielles bodengestütztes System zur Überwachung, Aufnahme und Verarbeitung von Bildern ergänzt wird. Es wird von Betreibern der VAE überwacht und bedient.

Das Raumfahrtzentrum Guayana ist ein europäischer Raumbahnhof bei Kourou in Französisch-Guayana (Übersee-Department Frankreichs in Südamerika) und liegt sehr nahe am Äquator.

