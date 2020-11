Union und SPD einigen sich bei Bundespolizeigesetz, Deutschland ist kein Polizeistaat sagt Heil

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

Union und SPD einigen sich bei Bundespolizeigesetz

Die Bundestagsfraktionen von Union und SPD haben sich laut einem Medienbericht auf einen Kompromiss beim Bundespolizeigesetz geeinigt. Die Bundespolizei soll demnach mehr Befugnisse erhalten, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ heute unter Berufung auf ein entsprechendes Eckpunktepapier. Dazu gehöre die Möglichkeit der Quellen-Telekommunikationsüberwachung, also eine Überwachung verschlüsselter Kommunikation, die entweder vor ihrer Verschlüsselung oder danach erfasst wird. Weiterhin nicht erlaubt sein werde die Online-Durchsuchung und die elektronische Gesichtserkennung. Union und SPD hatten lange über eine Novellierung des Gesetzes diskutiert, das aus dem Jahr 1994 stammt. Laut dem Bericht soll die Bundespolizei künftig die Strafverfolgung bei „unerlaubtem Aufenthalt“ in Deutschland selbst durchführen können. Sie bekommt demnach auch das Recht, selbst Platzverweise zu erteilen oder Blutproben entnehmen zu lassen. Bisher durfte das nur die Landespolizei.

Deutschland ist kein Polizeistaat sagt Heil

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil garantiert den Deutschen, dass es keine polizeilichen Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln an Weihnachten geben werde. Deutschland sei kein Polizeistaat. Deutschland sei eine Demokratie, sagte Heil im „BILD-Talk“ mit Blick auf eventuelle Familienfeiern, bei denen zu viele Menschen im Haus sind. Heil sagte aber auch, dass die schönsten Regeln nichts nützen, wenn sich niemand daranhalte. Aber, es gelten immer noch Grund- und Bürgerrechte. Man werde das Ganze nicht wie in China machen können. Deutschland sei keine Diktatur. Deshalb werde auch nicht zu Hause kontrolliert.

Kanzleramtschef rechnet mit schweren Schäden für Wirtschaft

Kanzleramtschef Helge Braun rechnet trotz milliardenschwerer Staatshilfen mit großen Schäden für die deutsche Wirtschaft. Die Corona-Krise werde erhebliche Spuren in der Wirtschaft hinterlassen, sagt Braun dem Handelsblatt.

Der Staat könne zwar helfen, damit ein Großteil der Unternehmen die Krise durchsteht. Aber folgenlos werde sie nicht bleiben. Ein weiteres Konjunkturpaket im kommenden Sommer hält Braun für möglich. Bei Bedarf müsse man neue Impulse setzen. Indes könne ein milder Verlauf der Pandemie im Winter sowie ein Impfstoff im Frühjahr die Wirtschaft beflügeln.

Virologe schlägt privates Corona-Meldesystem vor

Der Virologe Alexander Kekulé hat ein privates Corona-Meldesystem für Veranstaltungen ab 20 Personen vorgeschlagen. „Alle Veranstalter, auch die privaten, sollten in die Pflicht genommen werden, die Teilnehmer zu registrieren“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sei ein Teilnehmer positiv, könne der Veranstalter alle anderen warnen. Dadurch könnte man ein paralleles Meldesystem einziehen, das auf privater Ebene viel, viel schneller sei und eine höhere Bereitschaft zur Mitwirkung hätte, sagte der Virologe.

Notfalls strengere Maßnahmen nötig sagt Söder

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert, dass Bund und Länder in zwei Wochen erneut über zusätzliche Maßnahmen in der Corona Krise reden müssen. Falls die hohen Zahlen an Infektionen nicht sinken würden, müsse man sagen, ob man aus Verlängerung und Vertiefung ein Mehr an Vertiefen mache, sagt er in der ARD.

Corona-Maßnahmen bei Olympia in Japan kosten Millionen

Auf die Organisatoren der wegen Corona auf nächsten Sommer verschobenen Olympischen Spiele in Tokio kommen erhebliche Zusatzkosten zu. Laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo schätzt das Organisationskomitee die Kosten für Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus auf rund 802 Millionen Euro. Am 2. Dezember wollen das japanische NOK, die Stadt Tokio und die japanische Zentralregierung einen Zwischenbericht zu den Corona-Maßnahmen vorlegen, wie auch die japanische Tageszeitung „Nihon Keizai Shimbun“ heute berichtete. Dem Blatt zufolge sollen ausländische Athleten mehrfachen Corona-Tests unterzogen werden.

