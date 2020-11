Mann in Russland wegen Rechtfertigung von Massenmord auf Utøya verurteilt

Ein Mann in der Stadt Chabarowsk im russischen Fernen Osten ist wegen der Rechtfertigung der Terroranschläge von Oslo und Utøya 2011 in Norwegen verurteilt worden. Dies geht aus einer Mitteilung des Inlandsgeheimdienstes FSB hervor.

Demnach fanden Mitarbeiter der militärischen Spionageabwehr heraus, dass der Mann im sozialen Netzwerk VKontakte eine Mitteilung gepostet hatte, in der er die von Anders Breivik 2011 verübten Terroranschläge als richtig und unterstützungsbedürftig anerkannte.

Der Angeklagte, dem öffentliche Aufrufe zur Durchführung terroristischer Aktivitäten sowie öffentliche Rechtfertigung des Terrorismus oder Propaganda des Terrorismus zur Last gelegt werden, sei von einem Militärgericht für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe im Wert von 300.000 Rubel (umgerechnet etwa 3290 Euro) verurteilt worden, heißt es in der Mitteilung. Das Urteil des Gerichts sei in Kraft getreten. Der Täter habe seine Schuld gestanden und bereue die Tat.

Terroranschläge von Oslo und Utøya

Der norwegische Attentäter Anders Behring Breivik hatte am 22. Juli 2011 Terroranschläge im Regierungsviertel von Oslo und auf der Insel Utøya verübt, bei denen er 77 Menschen tötete. Es waren überwiegend Teilnehmer eines Zeltlagers der sozialdemokratischen Jugendorganisation AUF.

Breivik wurde zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Gleich nach seiner Festnahme gestand Breivik die begangenen Verbrechen, behauptete jedoch, er hätte angeblich die Anschläge verübt, um den Niedergang der norwegischen Kultur zu stoppen.

2017 erklärte Breivik zum ersten Mal, er bereue angeblich seine Tat. Ein Gerichtspsychiater, der mit dem Verurteilten gesprochen hatte, stellte jedoch seine Reue in Frage und bezeichnete Breiviks Äußerung als Manipulationsversuch.

asch/sna/ae