Organisator offenbart Ergebnisse von Tests des „Sputnik V“-Impfstoffs

„Ein halbes Jahr ist seit der Durchführung der Studie vergangen (…) wir kommunizieren mit ihnen, beobachten regelmäßig den Zustand, niemand ist krank geworden“, so Tarassow am Montag.

Auf der Basis der Universität beteiligten sich ihm zufolge 38 Menschen an den Untersuchungen.

Unter anderem sagte Tarassow, dass man sich bei der Vakzinierung mit dem Impfstoff „Sputnik V“ nicht mit dem Erreger anstecken könne, die Reaktion des Immunsystems auf den Impfstoff allerdings dieselbe wie auf Covid-19 selbst sei.

Die klinischen Tests des vom Gamaleja-Forschungszentrum entwickelten Impfstoffs hatten an der Setschenow-Universität am 18. Juni begonnen. Während der Tests, an denen 38 Freiwillige teilnahmen, wurde die Sicherheit des Impfstoffs bestätigt. Die Probanden erhielten die Immunität gegen die Infektion. Die erste Gruppe der Freiwilligen wurde am 15. Juli entlassen und die zweite am 20. Juli.

„Sputnik V“

Das russische Gesundheitsministerium hatte im August den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war. Der Impfstoff besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand angewendet werden.

Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

Die zweite Zwischendatenanalyse der klinischen Studien des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ hat am 28. Tag nach Verabreichung der ersten Immunisierung an Freiwilligen eine Wirksamkeit von 91,4 Prozent und am 42. Tag nach der Verabreichung der ersten Dose des Serums eine Wirksamkeit von mehr als 95 Prozent gezeigt.

Der russische Impfstoff ist einer von zehn entwickelten Impfstoffen der Welt auf der WHO-Liste, die dem Ende der dritten Phase der klinischen Tests und dem Start der Massenproduktion besonders nahe sind. Russland hat ein Gesuch um eine beschleunigte Registrierung an die WHO gerichtet.

Derzeit erfolgen die klinischen Tests von „Sputnik V“ nicht nur in Russland, sondern auch in Weißrussland, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sowie in Indien und Brasilien.

ak/sna/ae