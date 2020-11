„Einsamster Elefant der Welt“ findet dank Cher neues Zuhause in Kambodscha

Am 27. November sei Cher in Pakistan eingetroffen, um den Elefanten zu besuchen und ihn moralisch zu unterstützen. Die Sängerin habe sich mit dem pakistanischen Premierminister Imran Khan getroffen, der sich bei der 74-jährigen Cher für ihre aktive Teilnahme an der Rettung des Elefanten persönlich bedankt habe.

„Dank Cher und den lokalen Aktivisten hat die ganze Welt über das Schicksal von Kaavan gesprochen, was sich unmittelbar auf die Perspektiven seines Transports ausgewirkt hat“, erklärte Martin Bauer, Vertreter der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“.

Am Sonntag sei Kaavan in ein Naturschutzgebiet in Kambodscha gebracht worden, wo er mit anderen Elefanten kommunizieren könne. Cher kam nach Angaben der Zeitung am Sonntag nach Kambodscha. Tierärzte und Experten von „Vier Pfoten“ sollen den Elefanten seit Monaten für den Transport vorbereitet haben.

Tierschützer bemühten sich seit mehreren Jahren um bessere Haltungsbedingungen für den Elefanten. 2012 sei seine Partnerin gestorben. Das Tier habe mit der Einsamkeit schlecht umgehen können – es habe sich bei ihm eine psychische Störung entwickelt, gefolgt von starker Gewichtszunahme.

Medien bezeichneten Kaavan als „den einsamsten Elefanten der Welt“, weil er der einzige asiatische Elefant in Pakistan gewesen war.

Die schlechten Haltungsbedingungen des Elefanten sowie sein schwerer Zustand seien, so die Aktivisten, darauf zurückzuführen, dass die pakistanische Gesetzgebung dem Tierschutz keine entsprechende Aufmerksamkeit widme.

