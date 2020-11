Thüringen: Blutender Mann randaliert in Rettungswagen – Sanitäter fliehen

Die Besatzung eines Rettungswagens ist im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen vor einem Randalierer aus dem Fahrzeug geflohen und hat sich in Sicherheit gebracht. Die Polizei musste mit Pfefferspray einschreiten.

Der 50-Jährige sollte am Sonntag mit Schnittverletzungen am Arm ins Klinikum nach Eisenberg gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Auf der Fahrt habe der Mann plötzlich wild um sich geschlagen und das Innere des Fahrzeugs sowie medizinische Geräte mit Blut beschmiert. „Das medizinische Fachpersonal verließ dann kurzzeitig den Wagen, um nicht noch selber angegriffen zu werden“, hieß es. Die herbeigerufenen Polizisten konnten die Situation den Angaben zufolge nur unter Einsatz von Pfefferspray unter Kontrolle bringen. Der Mann sei anschließend unter polizeilicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht worden.

Vor rund zweieinhalb Wochen hatte ein Mann in Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis) Rettungskräfte angegriffen, die im helfen wollten. Laut Polizeiangaben war der Mann schier reglos auf einer Parkbank liegend entdeckt worden. Als herbeigerufene Rettungssanitäter ihn ansprachen, ging er plötzlich auf diese los, trat sie und warf mit Steinen nach ihnen, so dass die Polizei alarmiert werden musste. Als eine Polizistin ihm Handschellen anlegte und ihn auf der Liege des Rettungswagens fixierte, trat der Mann nach dem Kopf der Beamtin. Der 26-Jährige wurde schließlich zwangsweise in eine Landesklinik eingeliefert.

leo/dpa/ae