Waldbrände in Australien beschädigen auf UNESCO-Liste stehende Insel

Nach einer extremen Hitzewelle am Wochenende ist es erneut zu einer Vielzahl von Buschbränden in Australien gekommen, die unter anderem die größte Sandinsel der Welt - Fraser Island – zur Hälfte beschädigt haben. Nach Angaben der Zeitung „Brisbane Times“ ist ein örtlicher Ferienort evakuiert worden.

Die Brände begannen Ende Oktober aufgrund eines Brandes in einem illegal eingerichteten Touristenlager. Der Chef des örtlichen Rettungsdienstes, James Haig, sagte laut der Zeitung, dass die Brandfläche am Montag 76.000 Hektar betrug – etwa 40 Prozent der Insel, die inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Alle Urlauber seien vom Kingfisher Bay Resort, das momentan nur fünf Kilometer von der Brandlinie entfernt sei, evakuiert worden.

Gary McCormack, stellvertretender Feuerwehrkommissar vom Bundesstaat Queensland, warnte davor, dass die Waldbrände noch einige Wochen wüten könnten. Ihm zufolge ist es aufgrund des Sandbodens unwirksam, Wasser aus Flugzeugen abzuwerfen.

Fraser Island wurde 1992 als einzigartiges Naturdenkmal in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. In der Sprache der Aborigines wurde die Insel Kgari genannt, was „Paradies“ bedeutet.

Verheerende Brände

In Australien kamen infolge der Waldbrände, die im September 2019 ausgebrochen waren, mehr als eine Milliarde Tiere ums Leben. Zudem vernichteten die Flammen mehr als 12 Millionen Hektar Land, das entspricht etwa einem Drittel der Fläche Deutschlands.

