101-Jährige übersteht dritte Coronavirus-Infektion

Zum ersten Mal sei die Krankheit bei Orsinger im Februar diagnostiziert worden. Zu dieser Zeit hatte der Ausbruch der COVID-19-Pandemie in Italien gerade erst begonnen. Die Corona-Hotspots lagen damals ausgerechnet in der norditalienischen Region Lombardei, wo die Frau herkommt.

„Meine Mutter wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und bereits damals hat mir der Arzt gesagt, dass diese Krankheit bei keinem der älteren Patienten so leicht verlaufen sei. Sie hatte kaum Fieber und konnte selbständig atmen. Vor zwei Monaten hat sie jedoch einen neuen Corona-Test machen lassen, der abermals positiv war“, sagte Karla, eine der Töchter von Maria Orsinger, gegenüber der italienischen Zeitung „La Provincia di Sondrio“.

Im September, als die zweite Coronavirus-Welle in der Apenninen-Region ausbrach, sei Orsinger erneut in einem Krankenhausbett gelandet. Dieses Mal bekam sie laut ihren Verwandten leichtes Fieber. Generell sei die Krankheit jedoch eher leicht verlaufen. „Mama hat 18 Tage im Krankenhaus verbracht. Die Ärzte und Krankenschwestern riefen uns jeden Tag an und waren erstaunt, wie gut sie die Krankheit übersteht“, sagte Ines, eine andere Tochter der außergewöhnlichen Patientin.

„Letzte Woche haben wir einen Anruf erhalten und erfahren, dass meine Mutter nach einem allgemeinen Corona-Test erneut positiv getestet wurde. Diesmal war sie die einzige Infizierte. Sie hat aber überhaupt keine Symptome, sie fühlt sich gut und hat nicht einmal ihren Appetit verloren. Aufgrund der geltenden Beschränkungen können wir sie noch nicht besuchen, aber wir freuen uns natürlich darauf, sie wieder zu sehen“, so Ines.

Im Krankenhaus habe Orsinger den Spitznamen „Oma Maria“ bekommen. Diese „kleine und zierliche“ Frau hat laut dem medizinischen Personal des Krankenhauses einen „eisernen Charakter“. Sie habe sich nie über irgendwas beschwert. Nach einem negativen Test sei die Frau aus dem Krankenhaus entlassen und in das Pflegeheim zurückgebracht worden, in dem sie seit sechs Jahren lebe.

Maria Orsinger wurde am 21. Juli 1919 in eine Bauernfamilie geboren. Zu dieser Zeit herrschte im Land die Spanische Grippe, woran sie damals aber nicht erkrankt sei. Die Frau habe jedoch in ihrem Leben viel durchmachen müssen, etwa während des Zweiten Weltkriegs. Sie habe während des Krieges geheiratet und dann sechs Kinder bekommen. Außerdem adoptierte sie zwei Kinder aus der ersten Ehe ihres Mannes. Ihr ganzes Leben hatte „Oma Maria“ eine hervorragende Gesundheit. Nach eigener Aussage warfür sie. Ihr einziges Problem sei in den letzten Jahren Taubheit gewesen.

Während der Coronavirus-Pandemie registrierten italienische Ärzte wiederholt erneute Infektionen mit dem Virus. Experten schließen jedoch nicht aus, die Ergebnisse einiger Tests hätten unzuverlässig sein können. In einigen Fällen habe es sich um eine zu geringe Zahl an Viren handeln können, als dass die Tests sie hätten nachweisen können.

