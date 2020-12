Seehofer verbietet Neonazi-Gruppe; Massentests an Kindern und Erziehern in Thüringen; Verschärfte Dezember-Beschlüsse in Kraft getreten; Unionsfraktionschef will schärfere Corona Regeln vor Weihnachten; Entwicklungsminister ruft zu verstärktem Naturschutz auf; Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet legt weiter zu

Seehofer verbietet Neonazi-Gruppe

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Neonazi-Gruppe „Wolfsbrigade 44“ verboten. Das teilte sein Sprecher Steve Alter am Morgen auf Twitter mit. Die Gruppierung sei auch unter dem Namen „Sturmbrigade 44“ bekannt. Wer die Grundwerte der freiheitlichen Gesellschaft bekämpfe, bekomme die entschlossene Reaktion des Rechtsstaates zu spüren, so Seehofer.

Massentests an Kindern und Erziehern in Thüringen

Im Corona-Hotspot Hildburghausen in Thüringen können sich erstmals in Deutschland alle Kindergarten- und Schulkinder sowie ihre Erzieher auf das Virus testen lassen. Die Aktion beginne in einem Kindergarten in der Stadt Hildburghausen, sagte Bürgermeister Tilo Kummer. Etwa ein Drittel der Kinder aus den städtischen Kindergärten und die Mehrheit der Erzieher wolle sich an dem freiwilligen Schnelltest beteiligen. Wegen der Ende November explosionsartig gestiegenen Infektionszahlen gilt im gesamten Kreis Hildburghausen ein harter Lockdown. Auch Schulen und Kindertagesstätten sind geschlossen. Der Kreis im Süden Thüringens wies nach Zahlen des Robert Koch-Instituts neben der Stadt Passau zuletzt die bundesweit höchsten Infektionswerte auf. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag bei 579.

Verschärfte Dezember-Beschlüsse in Kraft getreten

Strengere Kontaktbeschränkungen im Dezember, Lockerungen über Weihnachten - die von Bund und Ländern beschlossenen neuen Corona-Regeln sind um Mitternacht in den meisten Bundesländern in Kraft getreten.

Unionsfraktionschef will schärfere Corona Regeln vor Weihnachten

Restaurants, Theater und Freizeiteinrichtungen bleiben damit geschlossen. Zusätzlich sind private Zusammenkünfte ab sofort auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat eine erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen vor Weihnachten angemahnt. Brinkhaus habe in der CDU-Präsidiumssitzung erklärt, Deutschland brauche mit Blick auf Weihnachten schärfere Regeln, berichtete die „Bild“ unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Sonst drohe die Gefahr, Erfolge in der Pandemie-Bekämpfung wieder zu verspielen. Bereits in der vergangenen Woche hatte Brinkhaus im Bundestag die Kontakterleichterungen rund um Silvester stark kritisiert.

Entwicklungsminister ruft zu verstärktem Naturschutz auf

Entwicklungsminister Gerd Müller hat zu verstärktem Naturschutz aufgerufen, um der Übertragung von Infektionskrankheiten vom Tier auf den Menschen entgegenzuwirken. Das Risiko der Übertragung vom Tier auf den Menschen nehme in dem Maße zu, wie man die natürlichen Lebensräume zerstöre, Regenwälder abholze und in die letzte unberührte Natur vordringe, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des Welt-Aids-Tages. Jedes Jahr sterben 2,7 Millionen Menschen an solchen Zoonosen. Aids, Corona und andere Infektionskrankheiten sind so auch eine Folge des ausbeuterischen Umgangs mit der Natur.

Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet legt weiter zu

Die Abholzung des Regenwalds im brasilianischen Amazonasgebiet legt weiter kräftig zu. Zwischen August 2019 und Juli 2020 seien 11.088 Quadratkilometer Dschungel abgeholzt worden, teilte die zuständige Überwachungsbehörde mit. Das entspricht rund 4340 Fußballfeldern pro Tag oder drei Fußballfeldern pro Minute. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Abholzung um 9,5 Prozent. Die abgeholzte Fläche war die größte seit 2008. Der Regenwald im Amazonasgebiet kann immense Mengen CO2 binden und ist daher auch für das Weltklima wichtig.

