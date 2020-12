„Sojus“-Start mit „Falcon Eye“-Satelliten von Kourou erneut verschoben

Die russische Trägerrakete „Sojus“ mit dem Satelliten „Falcon Eye“ ist in der Nacht zum Dienstag vom Raumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana wegen technischer Probleme nicht gestartet worden. Das folgt aus einer Mitteilung des europäischen Raumfahrtunternehmens Arianespace auf seiner Webseite. Am Montag wurde der Start ebenfalls verschoben.