Russisches Militär erklärt Teile von Bergkarabach für minenfrei

Insgesamt 29 Hektar haben russische Minenräumer bei ihrem Einsatz in Bergkarabach von Minen frei geräumt und rund 1000 explosive Gegenstände unschädlich gemacht. Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mit.

Die Minenräumer sind im Rahmen einer russischen Friedensmission in der zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittenen Kaukasus-Region im Einsatz und haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums bisher rund zehn Straßenkilometer und mehr als 100 Wohnhäuser und sozial wichtige Anlagen von Minen und anderen explosiven Kriegsüberresten befreit.

Außerdem sei die Wiederinstandsetzung zerstörter Stromleitungen im Latschin-Korridor, einer bergigen Straße zwischen Armenien und Bergkarabach, abgesichert worden.

„Explosive Gegenstände, zurückgelassene oder nicht hochgegangene Munition werden auf ein spezielles Gelände gebracht und zerstört. Munition, die nicht sicher weggeschafft werden kann, wird unter erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen vor Ort zerstört.“

Allein in den vergangen 24 Stunden seien drei Strommasten, eine 1,2 Kilometer lange Gaspipeline, mehr als 1,5 Kilometer Kommunikationsleitungen sowie zwei Umspannwerke repariert worden.

Eine russische Friedenstruppe kontrolliert in Bergkarabach den Waffenstillstand, den die Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan am 10. November unter russischer Vermittlung vereinbart haben. Die Region ist seit Jahrzehnten zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken umkämpft. In dem neuen Krieg, der am 27. September ausgebrochen war, holte sich Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er Jahre verlorenen Gebietes zurück. Das Land sah sich dabei von seinem „Bruderstaat“ Türkei unterstützt. Armenien sieht Russland als seine Schutzmacht.

Während Aserbaidschan die Vereinbarung eine Kapitulation Armeniens feierte, sprach der armenische Regierungschef, Nikol Paschinjan, von einer schwierigen Entscheidung, die Vereinbarung unterzeichnen zu müssen. In Armenien gab es Proteste mit Rücktrittsforderungen gegen Paschinjan.

