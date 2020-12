Russland verfügt über Prototypen von HIV-Impfstoff – Verbraucherschutzbehörde

In Russland gibt es Prototypen des Impfstoffs gegen das Humane Immundefizienz-Virus. Das erklärte am Dienstag die Chefin der russischen Behörde für Verbraucherschutz (Rospotrebnadsor) Anna Popowa.

„Russland beteiligt sich seit einer ausreichenden Zeit an Jahren an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Humane Immundefizienz-Virus“, so Popowa vor Journalisten.

Eigene Prototypen

„Wir haben eigene Prototypen, wir haben eigene Impfstoffe“, sagte sie.

Ferner betonte sie, dass das Forschungszentrum „Vektor“ einen Prototyp besitze und eine Reihe anderer Forschungsorganisationen weitere. Sie äußerte die Zuversicht, dass Russland Möglichkeiten für den Abschluss der Entwicklung einer HIV-Impfung nutzen werde.

Unter anderem teilte sie mit, Russland vergrößere den Haushalt zur Gewährleistung von Arzneimitteln für HIV-Infizierte. Im Jahre 2020 wurden dafür 27,2 Milliarden Rubel ausgegeben. Für 2021 sind 29,4 Milliarden Rubel geplant.

Die Präparate haben laut ihren Worten keine Tendenz zum Preiswachstum.

„Derzeit erhalten diese nach unseren Informationen jene, die für sich selbst eine antiretrovirale Therapie gewählt haben.“

ak/ae