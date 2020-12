Erfurt: Dreizehneinhalb Jahre Haft nach Spaten-Angriff auf Seniorin

Der 42-Jährige sei des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerem Raub schuldig, hieß es bei der Urteilsverkündung am Dienstag. Bei der Entscheidung wurde auch eine Reihe von Wohnungseinbrüchen berücksichtigt, die dem Mann ebenfalls zur Last gelegt worden waren.

Der Mann habe die damals 89-Jährige mit mindestens zwei wuchtigen Schlägen mit dem Spatenblatt verletzt und ihren Tod zumindest billigend in Kauf genommen, wie es in der Urteilsbegründung hieß. Anschließend habe er das Haus durchsucht und eine Schmuckschatulle mitgenommen. Die Frau überlebte nur knapp.

Indizien sprachen nach Auffassung der Richter für die Täterschaft des Mannes. Neben DNA-Spuren von ihm ergab eine Auswertung des Handys, dass er zum Tatzeitpunkt in der Funkzelle eingeloggt gewesen war, in der sich auch der Tatort befindet. Der Angeklagte hatte dagegen die Tat stets vehement geleugnet. Die anderen Einbrüche, die ihm vorgeworfen wurden, hatte der Mann allesamt eingeräumt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

