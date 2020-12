Philippinen wollen russischen Impfstoff „Sputnik V“ erwerben

Die philippinischen Behörden wollen Corona-Impfstoffe bei vier Lieferanten - darunter auch der russische Covid-19-Impfstoff „Sputnik V“ - beschaffen. Das teilte der TV-Sender „CNN Philippines“ am Dienstag unter Verweis auf den Sprecher des Präsidenten Harry Roque mit.

Wie Roque unter Berufung auf den Koordinator des Impfprogramms, Carlito Galvez, mitteilte, handelt es sich hierbei neben „Sputnik V“ auch um die Impfstoffe des chinesischen Unternehmens „Sinovac“, des US-amerikanischen Arzneimittelherstellers „Pfizer“ und des britischen Pharmakonzerns „AstraZeneca“.

Wie die Exekutivdirektorin des philippinischen Impfungsfonds, Lulu Bravo, erklärte, hatten „Sinovac“ und „Sputnik V“ die Daten zur abschließenden Phase ihrer klinischen Studien derweil noch nicht bekannt gegeben.

„Es ist nicht einfach eine Entscheidung zu treffen, wenn Sie keine vollständigen wissenschaftlichen Daten gesehen haben“, sagte sie.

Philippinen wollen 1,2 Milliarden Euro für Corona-Impfstoffe ausgeben

Zuvor war mitgeteilt worden, dass die philippinischen Behörden 60 Millionen Bürger gegen das Coronavirus impfen lassen wollten, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Für diesen Zweck sollten 1,5 Milliarden US-Dollar (zirka 1,2 Milliarden Euro) ausgegeben werden. Die erste Partie von Impfstoffen planten die Philippinen, im zweiten Quartal 2021 zu erhalten.

In der vorigen Wochen hatten die Philippinen unter Beteiligung von Privatunternehmen ein Abkommen mit „AstraZeneca“ geschlossen, das den Kauf von 2,6 Millionen Dosen Impfstoff vorsehen soll.

„Sputnik V“

Das russische Gesundheitsministerium hatte im August den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war. Die Vakzine besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand angewendet werden.

Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

Die zweite Zwischendatenanalyse der klinischen Studien des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ hat am 28. Tag nach Verabreichung der ersten Immunisierung an Freiwilligen eine Wirksamkeit von 91,4 Prozent und am 42. Tag nach der Verabreichung der ersten Dose des Serums eine Wirksamkeit von mehr als 95 Prozent gezeigt.

ns/ae