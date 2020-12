Rettungskräfte holen 300-Kilo-Mann in Frankreich mit Hebekran aus Wohnung

Der örtliche Fernsehsender „France3 Occitanie“ berichtete bereits im Oktober über den Mann, der aufgrund seines extremen Übergewichts zu Hause festsaß. Darüber hinaus habe sich der Unglückliche namens Alain beim französischen Innenminister Gérald Darmanin über seine missliche Lage beschwert. Auf die Hilfe der Behörden habe der Mann seit Juli 2019 gewartet. Damals habe er sich bei einem Sturz den Oberschenkel gebrochen und daraufhin seine Wohnung nicht mehr verlassen können.

Sauvetage en cours d'un Perpignanais bloqué chez lui depuis plus d'un an pic.twitter.com/vmO2u3WC9z — BFMTV (@BFMTV) December 1, 2020

​An der Rettungsaktion am Dienstag sollen rund 50 Menschen beteiligt gewesen sein – darunter Polizisten, Feuerwehrmänner, Ärzte und Beamte der Stadtverwaltung. Erschwert wurde der Einsatz durch die schmale Straße, in der Alain wohnt. Um ihn aus dem Wohnungsfenster zu holen, hätten die Einsatzkräfte teilweise die Hausfassade zerstört. Die Hausbewohner wurden für die Zeit des Einsatzes evakuiert.

Wie es heißt, wurde Alain in einen Spezial-Container gelegt, der mithilfe eines Hebekrans an das Fenster gehoben wurde. Unten angekommen, sei Alain samt Container in einen Krankenwagen gehievt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Nun soll der 52-Jährige umfassend untersucht werden und nach der Behandlung in ein Zentrum für an Übergewicht leidende Menschen in Toulouse kommen.

mka/gs