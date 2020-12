Snowden soll demnächst russischer Staatsbürger werden

„Wir haben über die Unterlagen gesprochen, die für die Einbürgerung erforderlich sind. Derzeit bereitet er (Snowden– Anm. d. Red.) die Unterlagen vor, um die russische Staatsbürgerschaft zu beantragen“, so sein Anwalt Anatoli Kutscherena.

Es gibt laut Kutscherena eine umfangreiche Liste der notwendigen Dokumente. „Wir sagen Bescheid, wenn wir das gesamte Unterlagenpaket vorbereiten“, so Kutscherena weiter.

2013 hatte Snowden Dokumente zudes US-Abhördienstes NSA und dessen britischen Pendants GCHQ an Journalisten weitergegeben. Auf der anschließenden Flucht über Hongkong wollte er nach eigenen Angaben nach Ecuador, strandete aber am Moskauer Flughafen, nachdem die US-Regierung seinen Reisepass annulliert hatte. Nach tagelangem Aufenthalt in der internationalen Zone des Flughafens bekam Snowden Asyl in Russland – unter der Bedingung, dass er seine gegen die US-Regierung gerichtete Tätigkeit einstellen würde. Er bekam eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer von drei Jahren, die seitdem mehrmals verlängert wurde.

Im August 2014 erhielt er eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis, mit der er nicht nur innerhalb Russlands, sondern auch ins Ausland reisen konnte. Im Januar 2017 wurde seine Aufenthaltserlaubnis bis 2020 verlängert. Im Oktober 2020 erhielt er eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in Russland.

