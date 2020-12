Kroatien schließt seine Grenzen für ausländische Touristen

Ausländische Touristen können vom 1. Dezember an nicht nach Kroatien einreisen. Das geht aus einem auf der Homepage des kroatischen Außenamtes veröffentlichten Dokument hervor.

Das Papier sei bereits am Montag von Vertretern der zuständigen Behörden unterzeichnet worden, teilte der Verband der Reiseveranstalter Russlands (ATOR) am Dienstag mit.

Zahl der Corona-Infektionen rasant gestiegen

Als Ursache wird die rasant gestiegene Zahl der Corona-Infektionen im Land genannt. Die Einschränkung gelte vorerst bis zum 15. Dezember 2020. Bislang durften Touristen nur mit einem ärztlichen Attest einreisen, welches das Nichtvorhandensein einer Corona-Infektion bestätigt.

Bürger anderer Länder, die in Kroatien arbeiten oder studieren oder Familienangehörige haben, dürfen die Grenze passieren. Die gleiche Regel gilt auch für Personen, die auf Transitreise durch das Land sind. In diesem Fall ist ihr Aufenthalt in Kroatien auf zwölf Stunden beschränkt.

In allen Fällen müssen auch diese Einreisenden das Fehlen einer Corona-Infektion belegen.

24.000 Russen besuchten Kroatien 2020

Nach Angaben der kroatischen Tourismusbehörden hatten im laufenden Jahr rund 24.000 Bürger Russlands die Republik zu touristischen Zwecken besucht. Das waren größtenteils selbstständige Touristen, weil die Direktflüge zwischen beiden Ländern wegen der Ausbreitung des Coronavirus bislang nicht wiederaufgenommen wurden. Mehrere Menschen seien über London oder Istanbul nach Kroatien gekommen, sagte eine Sprecherin.

