Auto rast in Menschenmenge in Trier: Vier Tote bestätigt

Bei dem Vorfall mit einem Auto in der Innenstadt von Trier sind nach neuen Erkenntnissen vier Menschen getötet worden. Unter anderem machte die Polizei Angaben zu dem Fahrer, der möglicherweise psychisch krank ist.

Der mutmaßliche Täter habe die Zeit nicht in einer Wohnung verbracht, sagte Franz-Dieter Ankner, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Trier, am Dienstag. Der Verdächtige sei ein 1969 in Trier geborener deutscher Staatsbürger. Einsatzkräfte hätten ihn überwältigt und festgenommen.

In einer Fußgängerzone in Trier hat ein Auto am Dienstag Passanten angefahren. Dem Oberbürgermeister Wolfram Leibe zufolge wurden mindestens 15 Menschen verletzt. Nach Angaben der Nachrichtenplattform „Lokalo” soll der Fahrer eines schwarzen Range Rovers mit mehr als 70 Stundenkilometern durch die Innenstadt gefahren sein.

Möglicherweise psychisch krank

Es gebe Anhaltspunkte für ein psychiatrisches Krankheitsbild, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Dienstag in Trier. Ein Arzt habe den Mann begutachtet, es werde vermutlich ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Keine Anhaltspunkte gebe es für ein „irgendwie terroristisch geartetes“, politisches oder religiöses Motiv.

mka/dpa