Auto rast in Menschenmenge in Trier: Vier Tote – Fahrer war alkoholisiert

Unmittelbar nach der Tat sei bei dem Tatverdächtigen ein Atemalkoholwert von 1,4 Promille festgestellt worden. Der mutmaßliche Täter soll die vergangenen Tage nach Angaben der Polizei in einem Auto verbracht haben. Der Verdächtige sei ein 1969 in Trier geborener deutscher Staatsbürger. Einsatzkräfte hätten ihn überwältigt und festgenommen.

BREAKING VIDEO 3: Police arresting suspect, the car used in the incident is also seen - #Trier, #Germanypic.twitter.com/jwRLnQqClv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020

​Es gebe Anhaltspunkte für ein psychiatrisches Krankheitsbild, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Dienstag in Trier. Ein Arzt habe den Mann begutachtet, es werde vermutlich ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Keine Anhaltspunkte gebe es für ein „irgendwie terroristisch geartetes“, politisches oder religiöses Motiv.

In einer Fußgängerzone in Trier hat ein Auto am Dienstag Passanten angefahren. Dem Oberbürgermeister Wolfram Leibe zufolge wurden mindestens 15 Menschen verletzt. Die Polizei gab inzwischen an, dass ein Kind unter den Toten ist. Triers Oberbürgermeister soll gegenüber dem SWR den Tod eines kleines Mädchens bestätigt haben. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zeigte sich über den Vorfall in ihrer Heimatstadt Trier „schockiert und tief erschüttert“.

Malu #Dreyer: Ich bin schockiert und tief erschüttert über die Tat in meiner Heimatstadt #Trier. Mein tiefes Beileid gilt den Angehörigen der Toten. Allen Verletzten wünsche ich, dass sie bald und schnell genesen.

Danke an alle Einsatzkräfte. Ich bin gleich in #Trier. #TR0112 pic.twitter.com/IgI3iVTOHv — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) December 1, 2020

​Nach Angaben der Nachrichtenplattform „Lokalo” soll der Fahrer eines schwarzen Range Rovers mit mehr als 70 Stundenkilometern durch die Innenstadt gefahren sein.

