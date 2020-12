Nach Todesfahrt in Trier: Zahl der Toten auf fünf angestiegen

Bei der Amokfahrt eines Mannes mit einem Sportgeländewagen in der Innenstadt von Trier sind nach neuen Erkenntnissen fünf Menschen getötet worden. Die Polizei informierte am Dienstagabend bei Twitter über das weitere Todesopfer.

Der Mann fuhr mit dem Geländewagen in eine Fußgängerzone und verletzte mehrere Passanten. Laut dem Oberbürgermeister von Trier, Wolfram Leibe, trugen mindestens 15 Menschen Verletzungen davon. Die Polizei teilte inzwischen mit, dass es unter den Toten ein neun Monate altes Baby gebe. Zu den Opfern zählen auch eine 73 Jahre alte Frau, eine 25-Jährige, eine 52 Jahre alte Frau und ein 45 Jahre alter Mann aus Trier. Die Mutter des Babys liegt den Behördenangaben zufolge im Krankenhaus.

Unmittelbar nach der Tat sei bei dem Tatverdächtigen ein Atemalkoholwert von 1,4 Promille festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Darüber hinaus soll es Anhaltspunkte für ein psychiatrisches Krankheitsbild geben. Ein Arzt habe den Mann begutachtet, es werde vermutlich ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Keine Anhaltspunkte gebe es für ein „irgendwie terroristisch geartetes“, politisches oder religiöses Motiv.

Der Verdächtige sei ein 1969 in Trier geborener deutscher Staatsbürger, hieß es. Er soll die vergangenen Tage in einem Auto verbracht haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit wegen Mordes in fünf Fällen und gefährlicher Körperverletzung.

