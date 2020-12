Trump droht mit Blockade von Haushaltsgesetz, Corona lässt Mafia auch in Deutschland aufblühen

Trump droht mit Blockade von Haushaltsgesetz; Amokfahrer von Trier soll vor den Haftrichter; Kenia-Koalition ringt um Lösung zu Rundfunkbeitrag; Corona lässt Mafia auch in Deutschland aufblühen; Städte- und Gemeindebund für Wiedereröffnung der Gaststätten im Januar; 14 Küstenländer verpflichten sich zum Schutz ihrer Meere

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Trump droht mit Blockade von Haushaltsgesetz

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die Reglementierung von Online-Diensten wie Twitter und Facebook mit einer Blockade des Verteidigungshaushalts gedroht. Trump schrieb in der Nacht auf Twitter, dass er ein Veto gegen den Gesetzesentwurf einlegen würde, sollte darin nicht eine Regel aufgehoben werden, nach der die Dienste nicht für Inhalte haftbar gemacht werden können, die ihre Nutzer online stellen. „Unser Land kann niemals sicher sein, wenn wir zulassen, dass sie bestehen bleibt“, schrieb Trump. Die sogenannte „Section 230“ aus einem Gesetz aus den 1990er Jahren sei ein Haftungsabschirmungsgeschenk der USA an die großen Tech-Unternehmen und eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und der Wahlen.

Amokfahrer von Trier soll vor den Haftrichter

Nach der Amokfahrt in der Trierer Innenstadt soll der dringend Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Laut Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung bei dem 51-Jährigen. Die Justizbehörde muss daher noch entscheiden, ob sie Untersuchungshaft beantragt oder die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung.

Kenia-Koalition ringt um Lösung zu Rundfunkbeitrag

Die Magdeburger Kenia-Koalition hat ihren Streit um den Rundfunkbeitrag auch nach einem langen Verhandlungstag noch nicht beilegen können. Eine Krisensitzung in der Staatskanzlei ging nach mehr als drei Stunden ohne Durchbruch zu Ende, sagte CDU-Landeschef Holger Stahlknecht. Heute Morgen soll weiterverhandelt werden. In dem Koalitionsstreit geht es um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags von monatlich 17,50 Euro auf 18,36 Euro. In Sachsen-Anhalt ist die CDU gegen die Anhebung und könnte sie mit der AfD bundesweit verhindern.

Corona lässt Mafia auch in Deutschland aufblühen

Ein führender italienischer Anti-Mafia-Ermittler warnt vor der sich verschärfenden Korruption im Gesundheitswesen durch die Corona-Krise. Pandemien oder auch Naturkatastrophen und Finanzkrisen, waren immer eine willkommene Gelegenheit für Mafia-Gruppen, weil sie schwierige Zeiten in Chancen verwandeln können, sagte Staatsanwalt Nicola Gratteri aus Catanzaro, der Regionalhauptstadt Kalabriens, der Deutschen Presse-Agentur. Es habe auch früher viele Fälle von Korruption im Gesundheitssektor gegeben.

Städte- und Gemeindebund für Wiedereröffnung der Gaststätten im Januar

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat eine Wiedereröffnung der Gaststätten im Januar mit einer abendlichen Sperrstunde vorgeschlagen. Die Schließung von Gaststätten und Hotels über das Jahresende hinaus werden die Gastronomen allein aus wirtschaftlichen Gründen nur schwer durchhalten können. Das werde für den Staat einfach zu teuer, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der „Rheinischen Post“. Er erwarte daher ab Januar eine vorsichtige Wiedereröffnung von Teilen der Gastronomie.

14 Küstenländer verpflichten sich zum Schutz ihrer Meere

Die Regierungschefs von 14 Ländern in aller Welt haben sich verpflichtet, ihre nationalen Gewässer nachhaltig zu bewirtschaften. Die Mitglieder des sogenannten Ocean Panel - einem Gremium für eine nachhaltige Meereswirtschaft - stellten einen entsprechenden Aktionsplan vor, der bis 2025 in Gang gebracht werden soll. Ziel sei es, bis 2030 30 Prozent der Meere unter Schutz zu stellen. Andere Länder sollten sich ihnen anschließen. Die am Ocean Panel beteiligten Länder Australien, Kanada, Chile, Fidschi, Ghana, Indonesien, Jamaika, Japan, Kenia, Mexiko, Namibia, Norwegen, Palau und Portugal verfügen zusammen über ein Gewässerareal von mehr als 30 Millionen Quadratkilometer – ein Gebiet von der Größe Afrikas.

mk/dpa/ae