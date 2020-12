Zusammenarbeit bei Herstellung von „Sputnik V“: Ungarische Spezialisten kommen nach Russland

Ungarische Spezialisten sollen demnach medizinische Einrichtungen besuchen, in denen klinische Tests der russischen Vakzine durchgeführt worden waren, sowie Einblick in die Herstellung des Impfstoffs bekommen.

Die ungarischen Spezialisten würden sich mit allen Etappen der Entwicklung, Forschung und Produktion des russischen Impfstoffs vertraut machen, so der Pressedienst.

Zuvor war berichtet worden, dass die Leiterin der russischen Aufsichtsbehörde im Bereich des Gesundheitswesens, Alla Samojlowa, am Dienstag eine Eröffnungsbesprechung zum Thema Zusammenarbeit bei der Produktion und Kontrolle des russischen Impfstoffs „Sputnik V“ mit der ungarisсhen Delegation abgehalten hat.

Im November hatte das russische Ministerium für Industrie und Handel nach den Gesprächen zwischen dem Minister Denis Manturow und dem ungarischen Außenminister, Péter Szijjártó, bekannt gegeben, Russland behandle die Herstellung des russischen Impfstoffs „Sputnik V“ in Ungarn. Eine Produktionsstätte werde in Ungarn vorbereitet, hieß es. Am 27. November kündigte Szijjártó an, im Dezember werde der Corona-Impfstoff „Sputnik-V“ in kleineren Partien nach Ungarn geliefert werden. Größere Partien der russischen Vakzine sollten dann im Januar zugestellt werden.

asch/sna/ae