Baku meldet Errichtung von High-Tech-Park durch Türkei und Aserbaidschan in Karabach

Aserbaidschan und die Türkei wollen einen High-Tech-Park in Karabach errichten. Ein entsprechendes Memorandum zwischen den Ländern wurde laut der aserbaidschanischen Agentur für Innovationen unterzeichnet.

„Karabach war immer ein Kulturzentrum, Heimatland von Dichtern, Musikern und Künstlern“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

„Die Verwandlung von Karabach in eine innovative High-Tech-Region hat eine wichtige Bedeutung für die Wirtschaft und den Fortschritt unseres Staates. Zu diesem Zweck wird in Karabach die Eröffnung von technologischen Parks und Innovationszentren geplant.“

Demnach unterzeichnete die aserbaidschanische Innovationsagentur einmit dem türkischen Technopark GOSB, der 130 technologische Unternehmen unterstützt.

Im Memorandum sind die Punkte angegeben, „in denen es um die weitere gemeinsame Tätigkeit der beiden Seiten geht“.

Vereinbarung zu Bergkarabach

Russlands Präsident Wladimir Putin, sein aserbaidschanischer Amtskollege, Ilcham Alijew, und der armenische Premierminister, Nikol Paschinjan, hatten in der Nacht zum 10. November eine Waffenstillstandsvereinbarung für Bergkarabach erzielt.

Die Vereinbarung sieht den vollständigen Waffenstillstand in Bergkarabach ab dem 10. November vor. Aserbaidschan und Armenien bleiben dabei in den von ihnen besetzten Stellungen. Das Dokument sieht außerdem den Austausch von Kriegsgefangenen vor.

Armenien soll drei Gebiete an Baku zurückgeben. Darüber hinaus sollen entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Latschin 1960 russische Friedensstifter, 90 Schützenpanzerwagen sowie 380 Militärfahrzeuge und Spezialtechnik stationiert werden.

Die Situation in Bergkarabach hatte sich am 27. September zugespitzt. Armenien und Aserbaidschan gaben sich immer wieder gegenseitig die Schuld am Ausbruch der Kämpfe. Die Situation erschwerte sich dadurch, dass Baku aktiv von der Türkei (Nato-Mitglied) unterstützt wurde. Armenien ist seinerseits Mitglied der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS).

ak/sna/ae