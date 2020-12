SpaceX wird bis 2026 ersten Menschen zum Mars bringen – Musk

Der Gründer des privaten US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX, Elon Musk, hat bei der Verleihung des Axel-Springer-Preises in Berlin zugesagt, dass sein Unternehmen bis 2026 den ersten Menschen zum Mars bringen werde. Darüber berichtet der TV-Sender CNBC am Mittwoch.

Musk geht nach eigenen Worten davon aus, dass in sechs Jahren erstmals Menschen auf dem Mars landen werden.

„Wenn wir Glück haben, können wir es schon in vier Jahren schaffen“, zitierte der Sender Musk.

Bereits in zwei Jahren soll laut Musk eine unbemannte Mars-Mission seines Unternehmens starten. Der Gründer von SpaceX und Tesla wurde am Dienstag in Berlin mit dem Axel Springer Award ausgezeichnet.

Musk will bis 2050 eine Million Menschen auf den Roten Planeten schicken

Im Oktober teilte Musk mit, dass sein Unternehmen auf dem richtigen Weg sei, seine erste Mission zum Mars in vier Jahren mit dem wiederverwendbaren Starship-Raumschiff zu starten.

Zuvor hatte Musk die Absicht geäußert, bis 2050 eine Million Menschen auf den Roten Planeten zu schicken. Das von ihm geleitete Raumfahrtunternehmen „SpaceX” entwickelt ein Transportsystem, das aus einer vollständig wiederverwendbaren Trägerrakete „Super Heavy” und einem ebenfalls wiederverwendbaren Raumschiff besteht. Das System soll Satelliten, Menschen sowie Fracht zum Mars bringen.

ns/ae