Von Prypjat über Norilsk bis Wladiwostok – Beeindruckende Bilder der „Sowjetischen Jahreszeiten“

Bemerkenswerte Architektur, künstlerisch gestaltete U-Bahnhöfe oder Städte, umgeben von bezaubernder Natur – Russland und seine Nachbarstaaten, einst Teil der ehemaligen Sowjetunion, besitzen viele Augenweiden abseits ihrer bekannten Sehenswürdigkeiten. Arseni Kotow, 1988 in Samara (damals Kuibyschew) geboren, versucht die Magie dieser außergewöhnlichen aber auch unscheinbaren Orte mit seiner Kamera einzufangen. Es ist seit längerer Zeit schon ein weltweiter Trend, verlassene Gebäude oder Städte aufzusuchen und zu fotografieren, nicht nur in ehemaligen sozialistischen Staaten. Der ehemalige Ingenieur macht da allerdings nicht halt: Er reist zudem in weit entfernte Städte und Regionen, meistens in Russland, die den meisten Außenstehenden und manchmal sogar Russen unbekannt sind.

Die Zunahme digitaler Fotografie in den letzten Jahren, die in Sozialen Medien geteilt wird, ermutigte Kotow, seine Bilder ab 2014 auf Instagram zu präsentieren. Über die Jahre hat sein Profil großes Ansehen erlangt, inzwischen folgen ihm über 160.000 andere Nutzer und er erschien oder schrieb in englischen wie russischen Artikeln. Dieses Jahr veröffentlichte er sein erstes Fotobuch „Soviet Cities“ (zu Deutsch: Sowjetische Städte) bei dem bekannten Londoner Verlag „Fuel“. Es war eine erste Einführung in seine Reiseerfahrungen, die er in Russland und dessen Nachbarstaaten machte, aber auch in seine Fähigkeiten, die Schönheiten sowjetischer Architektur einzufangen. Neben Denkmälern, Sehenswürdigkeiten und kulturellen oder wissenschaftlichen Gebäuden fotografierte er die berühmten Meere sozialistischer Wohnviertel, wo er die Schönheit scheinbar monotoner Plattenbauten aufzeigte.

Nun ist es ihm gelungen, auf Kickstarter genügend Geld für seine nächste Veröffentlichung zu sammeln: „Soviet Seasons“ (zu Dt.: Sowjetische Jahreszeiten). Ein Fotobuch, das sich der riesigen Vielfalt der Natur Russlands und postsowjetischer Länder widmet, ihren jahreszeitlichen Wechseln und ihrer Beziehung zu den Gebäuden, die es umgibt. Die Erstausgabe des neuen Projekts kann bis zum 05.12.2020 über die Plattform vorbestellt werden, sogar im Paket mit seiner ersten Veröffentlichung „Soviet Cities“.

Die Corona-Pandemie hatte dieses Jahr schwere Auswirkungen auf die Menschheit, viele Pläne mussten geändert oder gar gestrichen werden, Kotow war davon nicht ausgenommen. In einem schriftlichen Interview sprach er über seinen Weg vom Ingenieur zum Fotografen, seine beiden Fotobücher und wie er es in die exklusiven Orte Prypjat und Norilsk schaffte.

- Arseni, erzähl uns kurz etwas zu Deinem Hintergrund. Wann hast Du Dein Projekt begonnen und wann wurdest Du ein selbstständiger Fotograf?

Nach meinem Abschluss 2010 an der Nationalen Forschungsuniversität „Sergei Pawlowitsch Koroljow“ in Samara, in Russland für ihre Ingenieurskunst berühmt, habe ich drei Jahre in der gleichen Stadt gearbeitet. 2013 konnte ich für eine Zeit ohne Tätigkeit leben, sodass ich mich in Reisen und Fotografie vertiefte. Aber erst 2015 war ich zufrieden mit meinen Bildern und Fähigkeiten, zwei Jahre später schon verdiente ich das erste Mal Geld mit meiner Kunst. Heute ist das Hobby mein Beruf geworden – ich reise die meiste Zeit und pausiere nur, um die Bilder durchzuarbeiten, die ich auf den Reisen geschossen habe.

- Was inspiriert Dein Werk und was war die Motivation hinter Deinem ersten Fotobuch „Soviet Cities“?

Ich bin schon immer gerne gereist und habe neue Orte entdeckt, doch aufgrund einer Verpflichtung gegenüber meinem alten Arbeitgeber durfte ich eine Zeit nicht das Land verlassen, daher begann ich, russische Städte zu besuchen. Hier erwachte mein Interesse für sowjetische Architektur, denn zuerst schienen diese Orte sehr ähnlich für mich auszusehen:

Im Zentrum steht Lenin mit ausgestrecktem Arm, in der Nähe befinden sich typische Gebäude wie ein Zirkus oder Theater mit abschüssigem Dach. Die Innenstadt ist umschlossen von riesigen Wohnblockvierteln, die bis zum Stadtrand reichen und an dessen Horizont die rauchenden Schlote der Fabriken herausragen.

© Foto : Arseniy Kotov Sowjetisches Mosaik in einem Supermarkt in Wolgograd, Russland.

Je mehr Städte ich jedoch besuchte, desto mehr stellte ich interessante Unterschiede bei den Gebäuden oder gar der Stadtplanung fest. Neben den mysteriös scheinenden amtlichen oder wissenschaftlichen Einrichtungen, viele heute geschlossen, fiel mir auf, dass sogar die enormen Plattenbau-Gebiete ihre markanten Merkmale besitzen. Obwohl in Massenproduktion hergestellt und auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet, wurden sie mit Mosaiken oder Verzierungen geschmückt. Diese repräsentierten nicht nur sowjetische Geschichte oder Werte, sondern oft dazu noch die regionale Kultur. Zudem stehen in fast allen Orten, egal wie klein, besondere Denkmäler für die Oktoberrevolution oder den Großen Vaterländischen Krieg.

Inzwischen verändern sich viele russische Städte, indem Gebäude aus der Zeit der UdSSR abgerissen oder für modernere Zwecke umgebaut werden – manchmal nur für ein Einkaufszentrum. Um diesen Übergang zu dokumentieren, habe ich zwischen 2015 und 2019 über 200 Städte im ehemaligen sowjetischen Gebiet besucht.

- Welchen Hintergrund hat Dein neues Werk „Soviet Seasons“ und wie unterscheidet es sich vom Vorgänger?

Das erste Buch konzentrierte sich hauptsächlich auf städtische Architektur, Planung und Landschaften, indem es herausragende und besondere Beispiele post-sowjetischer Städte dokumentiert.

Im neuen Werk möchte ich die unbekannten räumlichen Aspekte der ehemaligen UdSSR enthüllen. Vom schneebedeckten Sibirien im Winter hin zu den kaukasischen Bergen im Sommer sollen meine Bilder die Einwirkungen der Natur auf die einst mächtige, sozialistische Utopie aufzeigen.

Für die Arbeit am zweiten Buch fuhr ich in eher unbekannte und weniger besuchte Gebiete. Sie haben zwar keine außergewöhnliche Architektur, begeistern aber mit ihrer Mischung aus wilder Natur und typisch sowjetischen Gebäuden. Es muss sicher surreal wirken, wenn Bewohner ehemaliger Sowjetrepubliken ihre heimischen „Chruschtschowkas“ (serienproduzierte fünfstöckige Sozialwohnungen in Chruschtschows Amtszeit) plötzlich in nebeligen Bergen oder im eisigen Ödland wiederentdecken.

- Welche Erinnerungen haben Dich während der Arbeit am zweiten Projekt am stärksten geprägt?

Am interessantesten fand ich meine Zeit in Norilsk, wo ich als einfacher Arbeiter auf der Baustelle des Heizkraftwerks TPP-2 tätig war. Man muss wissen, dass diese Großstadt (die nördlichste der Erde – Anm. d. Red.) nur mit dem Flugzeug erreichbar und ein Ticket für jenes enorm teuer ist. Normalerweise würde ich nie so viel Geld für die Reise an einen einzigen Ort zahlen. Aber dann unterhielt ich mich mit einem Petersburger Freund.

Er erzählte mir, dass er als Bauarbeiter eine neue Stelle in Norilsk und damit ein Flugticket erhalten hätte. Ich fragte ihn, ob er mir eine ähnliche Einladung besorgen könne, und da seine Frau in der gleichen Firma arbeitet, bekam ich in Norilsk ebenfalls eine Stelle als Arbeiter. Doch die Arbeitsbedingungen waren sehr hart: Nachtschichten von elf Stunden pro Tag, sechs Mal die Woche, bei arktischen Temperaturen, und meine Kollegen, mit denen ich das Quartier teilte, waren ehemalige Sträflinge. Nach zwei Wochen meldete ich mich krank und kündigte die Stelle, als ich genug verdient hatte. Kurz darauf kam meine Partnerin und Reisegefährtin Lana nach und wir mieteten uns für einen Monat eine Wohnung, sodass wir diese faszinierende Stadt einen Monat lang erkundigen konnten.

© Foto : Arseniy Kotov Verlassene Wohnblocks in der Geisterstadt Prypjat, im Hintergrund der neue „Sarkophag“ über dem ehemaligen Kernkraftwerk Tschernobyl, Oblast Kiew, Ukraine.

Die andere großartige Erinnerung war unsere Wandung nach Prypjat, die Geisterstadt nahe Tschernobyl. Einen Tag und eine Nacht bin ich mit Lana über 55 Kilometer durch das Sperrgebiet zu diesem mystischen Ort gelaufen. Wir wateten nachts durch einen eiskalten, tiefen Fluss und sind fast ohne Pause durchmarschiert – begleitet vom sporadischen Heulen nicht ferner Wölfe, sahen wir einen wilden Elch und eine Herde seltener Przewalski-Pferde (auch: Mongolisches Wildpferd, Anm. d. Red.). Das war eine fantastische Erfahrung.

- Auf Deiner Instagram-Seite finden sich viele informative Beschreibungen der Orte und Objekte, die Du besuchst und fotografierst. Beginnst Du immer mit der Recherche, bevor Du irgendwohin fährst? Oder besuchst Du auch nach Deiner Ankunft, wenn Einwohner Dir Hinweise oder Geheimtipps geben, besondere Plätze und Gebäude?

Da ich schon fast alle Regionen Russlands und viele Gebiete post-sowjetischer Staaten besucht habe, beginne ich immer mit der Route. Diese soll möglichst durch mir unbekannte Gegenden führen, erst dann beginne ich mit ausführlichen Recherchen, was mich dort erwarten könnte. Außerdem folge ich auf Instagram vielen Fotografen und Erkundern, deren Arbeiten oder Interessen meinen ähnlich sind, daher besuche ich auch Orte, die ich in anderen Fotografien sah. Ab und zu geschieht es, dass ich plötzlich mir völlig neue Orte entdecke und ihre Geschichte erst im Nachhinein erfahre.

- Wie kommst Du an Deine Zielorte und wie lange bleibst Du dort normalerweise?

Ich benutze verschiedene Transportmittel, je nachdem, wie weit mein Ziel entfernt ist. Da ich nicht sehr wohlhabend bin, lege ich alle Strecken unter 1000 Kilometern per Anhalter zurück – für mich eine kurze Fahrt. Tatsächlich funktioniert diese Art der Fortbewegung deutlich besser in den Ländern der ehemaligen UdSSR als in Europa, wie ich leider erleben musste – Autobahnen oder gar Strafen erschweren das Trampen dort sehr.

Mein Aufenthalt in einer Stadt beträgt in der Regel zwischen drei und fünf Tage, aber ich versuche auf einer Fahrt in ein Gebiet möglichst viele nahe liegende Orte zu besuchen. Meine letzte Reise dauerte zwei Monate, in denen ich mich in über 20 Städten zwischen Magadan und Wladiwostok im Fernen Osten Russlands aufhielt.

- Dieses Jahr war überschattet von der Corona-Pandemie, die auch Russland getroffen hat. Gleichzeitig gibt es Hoffnung mit dem russischen Impfstoff „Sputnik V“. Wie sehr hat der Virus Dein Jahr verändert?

Eigentlich hätte ich 2020 als Reiseführer für „Soviet Tours“ Besuchern aus dem Ausland unser Land gezeigt, ich selbst wollte selber in andere Länder fahren. Das musste alles plötzlich gestrichen werden. Dennoch hatte ich das Glück, dass ich Russland bereisen konnte, was mir die Fahrten nach Norilsk und in verschiedene zentralasiatische Städte, die Entdeckung des Fernen Ostens und Wanderungen im Kaukasus ermöglichte. Ich versuchte, eingehender die eher unbetretenen und unzugänglichen Gebiete meines weiten Vaterlandes zu entdecken.

Was „Sputnik V“ betrifft, so hoffe ich, dass eine erhöhte Produktion bald vielen Menschen eine Impfung ermöglicht.

- Ich würde gerne kurz auf die Orte zurückkommen, die Du besuchst. Lernst Du dort Menschen kennen? Was denken sie über Deine Arbeit? Und welchen Bezug haben besonders junge Menschen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion zu ihrem Erbe?

Vor meinen Reisen suche ich meistens auf Instagram oder anderen Apps nach Unterkünften in den jeweiligen Zielgebieten. Dadurch lerne ich die Einwohner kennen und erfahre viel über den Ort, an dem ich mich befinde. Viele schätzen meine Arbeit und meine Instagram-Seite, weil sie es ihnen ermöglicht, ihr russisches Heimatland oder andere Länder zu entdecken. Die meisten meiner Abonnenten sind zwischen 25 und 35 Jahre alt, sie besitzen ein großes Interesse an der sowjetischen Geschichte ihrer Heimat oder anderer Orte.

- Wo genau warst Du schon in Europa und kommst Du wieder? Wohin führen Dich Deine nächsten Reisen?

Europa habe ich einige Male besucht, Osteuropa sogar drei Monate am Stück, wo ich alle post-sozialistischen Staaten für das „Soviet Cities“-Buch bereist habe. Ein anderes Mal ging es durch die Staaten, die einst zu Jugoslawien gehörten, von wo aus ich per Anhalter erst durch Deutschland und dann nach Paris gefahren bin. Der Trip endete mit meinem zweiten Besuch in den baltischen Staaten. Ich muss gestehen, ich tue mich schwer mit Europa als Zielgebiet, da ich mir immer etwas fremd vorkomme, während ich mich in den post-sowjetischen Ländern sehr zuhause fühle.

Tschirkei-Talsperre in der Republik Dagestan, Russland. Zweithöchste Talsperre des Landes. © Foto : Arseniy Kotov

Picknick in Nowokuibyschewsk, Oblast Samara, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Kinder in Workuta, Republik Komi, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Statue „Kartlis Deda“ (Mutter Georgiens) in Tiflis, Georgien. © Foto : Arseniy Kotov

Karen-Demirtschjan-Komplex für Sport und Musik, Jerewan, Armenien. © Foto : Arseniy Kotov

Szene in unbekanntem Dorf nahe des Elbrus, mit 5642 Metern der höchste Gipfel im Kaukasus, Republik Kabardino-Balkarien, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Baksan-Neutrino-Sternwarte nahe dem Arkhyz-Tal, Nordkaukasus, in der Republik Kabardino-Balkarien, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Staatliches Ziolkowski-Museum über die Kosmoserforschung und den sowjetischen Raketenforscher K. E. Ziolkowski in Kaluga, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Sowjetisches Mosaik an einem Kurhotel in Pjatigorsk, Region Nordkaukasus, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Kinder in der Ortschaft Mizur im Kaukasus, Republik Nordossetien-Alanien, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Das Dorf Karmadon besteht allein aus diesem fünfstöckigem Wohnblock, Republik Nordossetien-Alanien, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Schulkinder in Norilsks Stadtbezirk Talnah, Region Krasnojarsk, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Stadtrand von Tiflis, Georgien. © Foto : Arseniy Kotov

Wasserkraftwerk „Schiguljowskaja“ (früher „Kuibyschew“), Schiguljowskaja, Oblast Samara, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Verlassene Wetterstation am Elbrus, Republik Kabardino-Balkarien, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

„Blaues Portal“, Jaroslawl, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Stillgelegter „Eiserner Brunnen“ in Gjumri, Armenien. © Foto : Arseniy Kotov

Blick auf das Viertel Trojeschtschina am Stadtrand Kiews, Ukraine. © Foto : Arseniy Kotov

Wandmosaik mit (v.l.n.r.) Juri Gagarin, Sergei Koroljow und Walentina Tereschkowa einem Wohnblock in Krywyj Rih (Kriwoi Rog), Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine. © Foto : Arseniy Kotov

„Heimweg“ in Bratsk, Oblast Irkutsk, Sibirien, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Trolleybus in Bratsk, Oblast Irkutsk, Sibirien, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Kreisförmiger Wohnblock in Nowokusnezk, Oblast Kemerowo, Sibirien, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Kohleheizkraftwerk TPP-5 in Nowosibirsk, Sibirien, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Spaziergänger in Norilsk, Region Krasnojarsk, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

In einer verlassenen Wohnung in Norilsk, Region Krasnojarsk, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

Im Norilsker Stadtbezirk Kajerkan, Region Krasnojarsk, Russland. © Foto : Arseniy Kotov

„Gewitter über meinem Block“, Samara, Russland. © Foto : Arseniy Kotov 1 / 27 © Foto : Arseniy Kotov Tschirkei-Talsperre in der Republik Dagestan, Russland. Zweithöchste Talsperre des Landes.

In den nächsten Wochen verschlägt es mich zuerst nach Tscherepowez und Wologda, beide nördlich von Moskau, bevor ich am Ende im arktischen Murmansk ankomme. Dort will ich Neujahr im nahen kleinen Dorf Teriberka an der Barentssee verbringen. Danach geht es nach Archangelsk am Weißen Meer und am Schluss werde ich einen Monat in Workuta im polaren Teil des Urals verbringen. Ein Ort mit einer schwierigen Geschichte, denn die ehemalige Bergbaustadt ist eine der am schnellsten aussterbenden Gemeinden Russlands.

- Schauen wir kurz in die Zukunft. Hast Du noch andere Projekte oder gar schon Ideen für weitere Fotobücher?

Ein paar kleinere Projekte laufen parallel, aber ich weiß nicht, ob ich sie veröffentlichen werde. Zum Beispiel sammle ich seit kurzem Fotos von „typisch“ sowjetischen Wohnungseinrichtungen.

Ich hoffe allerdings, dass ich bald ein größeres Projekt über den Zusammenbruch der UdSSR und dessen Auswirkungen auf ihre Bewohner als Fotobuch herausbringen kann. Dafür besuche und fotografiere ich schon seit geraumer Zeit verlassene oder unvollendete Orte wie Fabriken, wissenschaftliche Institute, Kraftwerke oder Sanatorien. Zudem reise ich sogar in zunehmend verödende Gegenden oder in Geisterstädte.

