Einen Film in Russland drehen? Woody Allen äußert sich zu solchen Aussichten

Der amerikanische Filmregisseur und Schauspieler Woody Allen hat am Tag seines 85. Jubiläums dem russischen Netzwerk VK ein Interview gegeben und über die Aussichten eines Filmdrehs in Russland geplaudert.

Der Regisseur verwies darauf, dass er viel in aller Welt gedreht habe, beispielweise in Paris, Barcelona, New York und in Südfrankreich. Sein neuer Film „Rifkin's Festival“ wurde in San Sebastián gedreht.

„Manchmal mag ich nicht die Filme an sich, sondern die Orte, an denen wir arbeiten. Für mich ist es wichtig, eine Stadt in emotionaler Hinsicht zu einem Teil der Geschichte zu machen“, erläuterte er.

Auf die Frage, ob sich der Regisseur wünsche, einen Film in Russland zu drehen, sagte er, dass ihm das bislang niemand vorgeschlagen habe. Gewöhnlich beginne die Arbeit an einem Projekt, nachdem man mit einem Vorschlag gekommen sei und die Finanzierung eines Films an einem bestimmten Ort versprochen habe. Erst danach beginne Woody Allen, über die Geschichte nachzudenken.

Über seine Russland-Reisen

Der Regisseur weilte laut seinen Worten mehrmals in Russland:

„Das ist ein schönes, wunderbares Land.“

Sankt Petersburg bezeichnete er als „eine der schönsten und begeisterndsten Städte“. Dabei erinnerte er sich daran, dass ihm seine erste Reise nach Sankt Petersburg vor vielen Jahren nicht besonders gefallen habe: „Alles war unangenehm, das Essen war schrecklich, ich wollte möglichst schnell weg. Nach Jahren bin ich zurückgekommen und alles in der Stadt war sehr attraktiv.“

Derzeit befindet sich der Regisseur laut eigenen Angaben in New York und beabsichtigt nicht, nirgendwohin zu fahren. Aber nach dem Ende der Pandemie werde er womöglich einen Film in Sankt Petersburg oder Moskau oder in den beiden Städten drehen, falls die einladende Seite Geld für die Finanzierung des Projektes bereitstelle.

